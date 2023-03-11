Танкер под флагом Греции неделю провел над «Северными потоками» перед взрывами

Танкер под греческим флагом Minerva Julie 6–12 сентября находился в Балтийском море возле мест, где 26 сентября произошли взрывы на «Северных потоках». Владелец утверждает, что судно «ожидало новых инструкций относительно рейса». Компания считает это стандартной практикой.

Первым на остановку танкера возле газопроводов незадолго до взрыва обратил внимание аналитик открытых данных из Дании Оливер Александр. Он отмечал, что примерно в этом же месте находилась яхта «Андромеда», которая, как утверждают немецкие СМИ, может быть связана с перевозкой взрывчатки. Владелец танкера подтвердил газете Business Insider информацию о нахождении судна над «Северными потоками» в течение недели. В ответе на запрос редакции говорится, что компания «всегда была и остается в распоряжении всех компетентных государственных органов по любому расследованию, действуя всегда законно и транспарентно».

Как отмечает Business Insider, информация о Minerva Julie привела к спекуляциям в соцсетях насчет целей остановки. Однако опубликованные данные не указывают на причастность судна к диверсии. Вместе с тем экипаж танкера или данные на его борту могли бы заинтересовать следователей. Владелец Minerva Julie в ответе на запрос Business Insider не упомянул ничего насчет того, работали ли следователи с экипажем.

«То, что Julie внезапно остановилось на семь дней во время рейса непосредственно над местом будущей атаки,— поразительное совпадение, возможно, самый серьезный случай, когда судно оказалось не в том месте и не в то время, с тех пор как в 2021 году контейнеровоз Ever Given сел на мель посреди Суэцкого канала»,— пишет Business Insider. Однако эксперты в разговоре с газетой выразили мнение, что «безобидное объяснение далеко не исключено».

Западные СМИ начали публиковать новые данные по расследованию подрыва «Северных потоков» спустя шесть месяцев после диверсии и месяц после того, как свое расследование обнародовал журналист Сеймур Херш, который обвинил в произошедшем власти США (Вашингтон это отрицает). По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группа, которая, вероятно, не связана с властями. Киев отрицает причастность своих граждан к атаке. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта. По информации СМИ, немецкие следователи практически полностью исключили причастность РФ к диверсии, в США также не верят в ответственность России.

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Леонид Уварчев