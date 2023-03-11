Polymetal погладили против Джерси

Крупные игроки рынка золотодобычи, в первую очередь структуры Владислава Свиблова, присматриваются к российским активам Polymetal. Группа столкнулась с последствиями санкций и рассматривает варианты отделения токсичных активов в России от казахстанских. Одним из таких вариантов может быть продажа третьей стороне, но для этого Polymetal должна сменить регистрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Структуры Владислава Свиблова интересуются приобретением части российских активов золотодобывающей компании Polymetal, сообщают два источника “Ъ”. По словам одного их них, проводилась due diligence. Еще один источник “Ъ” говорит об интересе к активам со стороны УГМК, еще одного игрока на золотодобывающем рынке с масштабными планами по расширению. Представитель Highland Gold Владислава Свиблова отказался от комментариев, представитель Polymetal заявил, что не комментирует слухи, отметив при этом, что стратегия по редомициляции в Казахстане остается неизменной.

Головная компания группы — Polymetal International — зарегистрирована на острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 года крупнейшим акционером компании является группа ИСТ Александра Несиса с 23,9% акций, PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%.

Polymetal начала рассматривать возможность продажи части активов в 2022 году. Хотя прямых санкций в отношении компании не было, из-за введенных ограничений была затруднена логистика, возникли проблемы с оборудованием и продажами. Так, компания заявляла, что накапливает на складах запасы серебра из-за отсутствия надежных каналов сбыта. Летом 2022 года Polymetal сообщила о трех вариантах изменения структуры группы: продажа российских активов третьей стороне с сохранением бизнеса в Казахстане, выкуп российских активов менеджментом и выделение российских активов в отдельную компанию.

Для разделения активов компании необходима перерегистрация, так как остров Джерси включен в список недружественных России юрисдикций. По указу президента РФ запрещена продажа нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов без специального разрешения главы государства. «Переезд» в дружественную юрисдикцию, сообщала Polymetal в отчетности, позволит компании восстановить акционерную стоимость и даст возможность проводить сделки M&A. Предпочтительной юрисдикцией является Астана.

В январе 2023 года в ходе дня инвестора главный исполнительный директор компании Виталий Несис говорил, что на тот момент речи о продаже, скорее всего, не идет, но компания хотела бы отделить «токсичные» российские активы от «нетоксичных» активов в Казахстане. В Казахстане компания работает на активах Кызыл (с производством 330 тыс. унций) и Варваринское (211 тыс. унций). В России расположены месторождения Дукат (292 тыс. унций в золотом эквиваленте), Омолон (199 тыс. унций), Албазино (230 тыс. унций), Майское (120 тыс. унций), Светлое (104 тыс. унций), Воронцовское (93 тыс. унций), Нежданинское (133 тыс. унций) и Амурский ГМК. Также в России есть ряд проектов на перспективу. Если редомициляция будет одобрена, она может завершиться в третьем квартале текущего года, тогда разделение активов возможно в первой половине 2024-го, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Виталия Несиса.

Владислав Свиблов — выходец из сферы недвижимости, активно инвестирующий в золотодобычу в последние годы. В 2019 году он инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение, а затем начал приобретать золотодобывающие активы. В 2020 году он купил Highland Gold, а также рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году — Trans-Siberian и «Золото Камчатки». Союз золотопромышленников РФ оценивал общее производство на активах в 16 тонн золота — это третье место в стране после «Полюса» и Polymetal. Летом 2022 года была совершена еще одна сделка — господин Свиблов выкупил российские активы группы Kinross.

В настоящий момент на рынке золота наблюдается усиление активности в области слияний и поглощений (M&A), говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. По его словам, в начале февраля крупнейший производитель золота в мире, Newmonth Corp., сделал предложение о покупке австралийской компании Newcrest Mining Ltd за $17 млрд. Аналитик говорит, что обычно M&A-активность в секторе нарастает, когда цены на золото ближе к нижней точке цикла. В настоящий момент цена золота находится в диапазоне $1800–1850 за унцию, что ниже многолетнего среднего уровня около $1900 за унцию. С учетом растущего спроса на физическое золото и роста инфляционных ожиданий можно предположить, что ралли на рынке золота с уровнем цен выше $2000 за унцию может произойти на горизонте 6–12 месяцев.

Евгений Зайнуллин, Ольга Мордюшенко