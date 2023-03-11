Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и российских букмекерских контор

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о новых антироссийских санкциях. Они затрагивают российского оператора государственных лотерей «Спортлото», а также ряд букмекерских контор.

Среди попавших под санкции компаний — «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора "Пари"», «Марафон», «БК "Олимп"». Также ограничения введены против букмекерской конторы «Париматч», которая зарегистрирована на Кипре.

Всего санкции касаются 287 юрлиц из разных стран. Они будут действовать от 5 до 50 лет. Кроме того, введены ограничения против 120 человек. Среди них граждане РФ, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Санкции предполагают блокирование активов, ограничения на торговые операции и транзит ресурсов и другие меры.

Леонид Уварчев