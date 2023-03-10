Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Название "Истории, которые нельзя рассказывать" в отечественном прокате обрело двойной смысл, явно не задумывавшийся создателями картины. Режиссер Сеск Гай, специализирующийся на легких комедиях об отношениях, вместе со своим соавтором сценария Томасом Арагаем в пяти новеллах рассказывает о тех маленьких тайнах, связанных с любовью, сексом, неуверенностью в себе и партнере, которые есть, пожалуй, в жизни каждого, и задается вопросом: а стоит ли так уж стремиться к правде и откровенности в любой ситуации или иногда лучше оставаться в блаженном неведении?

Ответить на этот вопрос пришлось прокатчикам "Историй". Одну из них в России, оказалось, действительно нельзя рассказывать: в связи с принятием закона о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений и предпочтений" из антологии вырезана вторая по счету новелла. При этом традиционным идеалам семьи и брака не слишком соответствуют и те, что уцелели. Хотя отношения внутри них развиваются исключительно гетеронормативные, в каждой кто-то кого-то обманывает, кто-то кому-то изменяет или — в самых невинных вариантах — о чем-то умалчивает, иначе тех коллизий, на которых Сеск Гай строит свой юмор, просто не возникло бы. Впрочем, особенно искрометным этот юмор не назовешь: "Истории…" рассчитаны не столько на смех, сколько на понимающую улыбку».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «История, которую нельзя показывать».