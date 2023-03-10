Прокатная десятка

8 и 9 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых французская криминальная комедия «По правилам и без» и российская мелодрама «Поехавшая». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
По правилам и без
- Режиссер: Луи Гаррель
- В ролях: Луи Гаррель, Рошди Зем, Ноэми Мерлан, Анук Гринбер
- Жанр: мелодрама, комедия, криминал / Франция / 99 мин.
- В прокате: с 9 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Абелю (Луи Гаррель) сильно за тридцать, жена погибла из-за трагической случайности в автокатастрофе, ее лучшая подруга Клеманс (Ноэми Мерлан), собираясь на тиндер-свидания, время от времени выслушивает его жалобы на судьбу, не замечая, что жалобы эти больше похожи на мольбы влюбленного мужчины — о взаимности. Взбалмошная мать Абеля Сильви (Анук Гринберг) ведет театральный кружок в местной тюрьме и регулярно очаровывается подопечными. Один из них, Мишель (Рошди Зем), освободившись, немедленно становится ее мужем, закономерно вызывая у новоиспеченного пасынка опасения, не втянет ли он Сильви в свои грязные делишки. Ибо цветочный магазин, который Мишель решил открыть вместе с Сильви, явно служит прикрытием для каких-то подозрительных махинаций. А унылая провинциальная жизнь, текущая на берегах мутной Роны, только укрепляет Абеля в чувстве безысходности — мир состоит из плутов и умалишенных, первые используют вторых, а персонажам вроде Абеля, выбивающимся из ранжира, не остается ничего другого, как покорно наблюдать, соглашаясь, таким образом, с ролью соучастника».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Без вины невиновный».
Не стучи
- Режиссеры: Йонас Паюнен, Макс Сеэк
- В ролях: Саана Койвисто, Инка Каллен, Ольга Коскикаллио, Пекка Странг
- Жанр: ужасы, драма, криминал / Финляндия / 87 мин.
- Слоган: «Здесь тебя никто не услышит»
- В прокате: с 9 марта
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Две сестры и брат спустя годы возвращаются в дом своего детства, где бесследно пропали их родители. Они собираются подготовить его к продаже, но в местном лесу притаилось древнее зло, мешающее им исполнить свои планы».
Поехавшая
- Режиссер: Антон Маслов
- В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева
- Жанр: комедия, мелодрама, драма / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 8 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Семь лет назад Анна Смолина была одним из многочисленных микроорганизмов планктона, населяющего офисные просторы "Москва-Сити". Как водится, даже руководство отделом в какой-то корпорации и хорошая зарплата счастья ей категорически не приносили, поэтому она ушла с работы и организовала собственный бизнес — открыла SMM-агентство. Справиться с ощущением неудовлетворенности от жизни, впрочем, не помогло и это. Тогда она бросила все и, стартовав из родных Набережных Челнов, отправилась на велосипеде по России, взяв с собой больную собаку Капу, которой ветеринары предсказывали близкую смерть от онкологического заболевания. Целью был Магадан и встреча с проживающей там мамой, с которой Анна не виделась много лет. Хронику своего путешествия она вела в социальных сетях, а потом на основе этих постов удачно издала книгу под названием "А чего дома сидеть?", деньги на издание которой собрала с помощью краудфандинга».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Велопробег от реальности».
Очень плохая семейка
- Режиссер: Дин Крэйг
- В ролях: Тони Коллетт, Анна Фэрис, Дэвид Духовны, Розмари Деуитт, Кэтлин Тернер
- Жанр: комедия / Великобритания / 96 мин.
- Слоган: «Игры за наследство объявляются открытыми»
- В прокате: с 8 марта
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Узнав, что их очень богатая и очень вздорная тетка приболела, сестры Мейси и Саванна отправляется в ее загородное поместье в надежде получить наследство. Там они обнаруживают, в особняк нагрянули и другие родственники. Чтобы заполучить вожделенные деньги, сестрам придется завоевать доверие тетки и дискредитировать родню».
Эскортница
- Режиссер: Михаил Погосов
- В ролях: Анна Старшенбаум, Дмитрий Нагиев, Петар Зекавица, Алина Алексеева, Полина Гренц
- Жанр: триллер, драма / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Чтобы спасти жизни близких, ей придется выбрать правильный путь»
- В прокате: с 8 марта
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки "элитных" девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала "хостес" на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в "менеджера" экстра-класса. Благодаря своему активному и коммуникабельному характеру, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона — постоянное присутствие криминала, полиции и спецслужб в ее жизни. А также периодические срывы и интриги подопечных девушек, пытающихся оторвать кусок пирога побольше».
Истории, которые нельзя рассказывать
- Режиссер: Сеск Гай
- В ролях: Анна Кастильо, Чино Дарин, Хавьер Рей, Алекс Брендемюль, Антонио де ла Торре
- Жанр: боевик, драма, комедия, приключения / Испания / 100 мин.
- В прокате: с 2 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Название "Истории, которые нельзя рассказывать" в отечественном прокате обрело двойной смысл, явно не задумывавшийся создателями картины. Режиссер Сеск Гай, специализирующийся на легких комедиях об отношениях, вместе со своим соавтором сценария Томасом Арагаем в пяти новеллах рассказывает о тех маленьких тайнах, связанных с любовью, сексом, неуверенностью в себе и партнере, которые есть, пожалуй, в жизни каждого, и задается вопросом: а стоит ли так уж стремиться к правде и откровенности в любой ситуации или иногда лучше оставаться в блаженном неведении?
Ответить на этот вопрос пришлось прокатчикам "Историй". Одну из них в России, оказалось, действительно нельзя рассказывать: в связи с принятием закона о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений и предпочтений" из антологии вырезана вторая по счету новелла. При этом традиционным идеалам семьи и брака не слишком соответствуют и те, что уцелели. Хотя отношения внутри них развиваются исключительно гетеронормативные, в каждой кто-то кого-то обманывает, кто-то кому-то изменяет или — в самых невинных вариантах — о чем-то умалчивает, иначе тех коллизий, на которых Сеск Гай строит свой юмор, просто не возникло бы. Впрочем, особенно искрометным этот юмор не назовешь: "Истории…" рассчитаны не столько на смех, сколько на понимающую улыбку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «История, которую нельзя показывать».
Нюрнберг
- Режиссер: Николай Лебедев
- В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко
- Жанр: история, драма, военный, триллер / Россия, Германия, Чехия, Великобритания / 131 мин.
- В прокате: с 2 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Берлин последних апрельских дней 1945 года, где советские солдаты в чистых, незапыленных гимнастерках пробираются под обстрелами к Рейхстагу. Среди этих солдат — военный переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо). Спустя пару месяцев он работает в советской военной прокуратуре в Берлине и неожиданно получает пачку писем — весточки, которые его брат Николай, считавшийся пропавшим без вести, отправлял с фронта матери. Из этой находки каким-то образом следует, что Николай может быть жив и находиться в Нюрнберге, где по совпадению как раз готовят масштабный международный судебный процесс над нацистскими преступниками. Игорь просит своего командира (Игорь Петренко) командировать его туда.
В Нюрнберге Волгин поступает под начало майора Мигачева (Евгений Миронов), который вместе со своей командой обеспечивает работу советских обвинителей на суде. Однако нашего героя больше занимают поиски брата, в процессе которых он знакомится с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова), во время войны угнанной на работы в Германию. Игорь в нее немедленно влюбляется, хотя и считает, что она, как все попавшие в плен и трудовое рабство, предательница Родины. Лена же как-то связана с подпольной ячейкой недобитых гитлеровцев, возглавляемой неким Хельмутом, которая стремится во что бы то ни стало помешать суду состояться».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Суета вокруг суда».
Здоровый человек
- Режиссер: Петр Тодоровский
- В ролях: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук
- Жанр: драма / Россия / 101 мин.
- В прокате: с 2 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Егор (Никита Ефремов) и Майя (Ирина Старшенбаум) — благополучная московская пара, оба работают ведущими на популярном спортивном телеканале, любят друг друга и растят маленькую дочку, честно деля родительские заботы пополам. Поворотным в их жизни становится вечер, когда они слышат доносящиеся со двора женские крики о помощи… Егор же делает решительный шаг за порог, спасает неизвестную девушку от напавшего на нее пьяного сожителя с ножом — и становится героем в глазах не только всех окружающих, но и, чего уж там, своих собственных.
Увы, длится это приятное ощущение недолго. Следующим же вечером отпущенный полицейскими отморозок все-таки убивает девушку, и эйфория Егора разлетается на мелкие куски. Однако это не просто скорбь по поводу такой нелепо случайной и в то же время до ужаса обыденной смерти молодой женщины. Он уже успел почувствовать себя хорошим человеком, чья жизнь заполнена не только работой, семейными ужинами и выплатами по ипотеке, но и чем-то большим — и теперь ему этого чувства отчаянно не хватает. Чтобы заполнить пустоту, о существовании которой он и не подозревал, Егор отправляется волонтерить в детскую онкологическую больницу, а когда и этого становится мало, в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Про добро поздорову» и «В душе я обыватель».
Ину-о: Рождение легенды
- Режиссер: Масааки Юаса
- Жанр: аниме, мультфильм, драма, фэнтези, музыка / Япония / 98 мин.
- Слоган: «Узнай тайну древнего проклятия»
- В прокате: с 2 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Как и любое сказание, "Рождение легенды" лучше один раз увидеть и услышать целиком: даже беглый пересказ завязки напрасно вязнет в деталях. Без них сложно описать контуры масштабного замысла, который режиссер Масааки Юаса разыгрывает с непринужденной легкостью, недоступной письменной речи. Уже открывающая сцена приглашает в путешествие сквозь 600 лет японской истории, а затем следует небольшой флешбэк еще на 300 — в залив Данноура. Впрочем, непосредственно "Повести о доме Тайра", как впоследствии обозвали целый жанр песнопений и выступлений, посвящено одноименное 11-серийное аниме той же студии Science SARU, но под руководством постановщицы Наоки Ямады. Его просмотр не то чтобы необходим перед походом на "Ину-о", но это, безусловно, станет приятным бонусом и разогревом перед "рок-концертом" Юасы…
"Ину-о" приглашает увидеть истоки театра но — сюжет сродни бунту битников или рокеров, а сам титульный герой и его спутник с бивой напоминают не уличных артистов, а средневековую инкарнацию The Rolling Stones. В их песнях и плясках сливаются потайные сюжеты национальной истории и подлинная демократичность, приглашающая публику танцевать и даже подпевать (интерактив тогда был не принят — особенно в высшем обществе)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Бива живая и мертвая».
Марлоу
- Режиссер: Нил Джордан
- В ролях: Лиам Нисон, Алан Молони, Дайан Крюгер, Стелла Стокер
- Жанр: триллер, криминал, детектив / США, Ирландия, Франция / 109 мин.
- Слоган: «Каждая тайна должна иметь свою звезду на Аллее славы»
- В прокате: с 23 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу сценария легли не чандлеровские тексты, а роман ирландского писателя Джона Банвилла "Черноглазая блондинка", вышедший в 2014 году, то есть, по сути, авторизованный фанфик. Возможно, поэтому фильм похож на сборник не слишком хорошо исполненных "лучших хитов". Все элементы жанра в нем отмечены, как галочки в списке покупок: пропавший человек, которого ищут несколько заинтересованных партий, запутанная преступная схема, ведущая к сильным мира сего, грехи, таящиеся за дверями богатых домов и элитных клубов, висящий в воздухе сигаретный дым и косые лучи солнца, освещающие каждую вторую мизансцену сквозь полуприкрытые жалюзи. Роковых блондинок целых две: одна, богатая наследница Клэр Кавендиш (Дайан Крюгер), приходит к Марлоу (Лиам Нисон) с просьбой разыскать ее исчезнувшего любовника (Франсуа Арно); вторая, ее мать и угасшая кинозвезда Дороти Квинкэннон (Джессика Лэнг), тоже питает живой интерес как к любовнику, так и к детективу.
Что до самого Марлоу, то, несмотря на шляпу, костюм-тройку, портсигар и прочее, он тут просто очередной крутой парень пенсионного возраста, каких Нисон переиграл уже пугающее количество… При всем том он, впрочем, так бодро раскидывает плохих парней, что оригинальный герой Чандлера бы только позавидовал».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Нуар костей не ломит» и «Хуже, чем последнее дело».