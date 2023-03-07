История, которую нельзя показывать

В прокат вышла комедия испанского режиссера Сеска Гая «Истории, которые нельзя рассказывать», которая на российских экранах демонстрируется в урезанном виде. Именно это показалось в ней самым интересным Юлии Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые сюжеты в фильме и вокруг него развиваются по никем не предусмотренному сценарию

Фото: Impossible Films Некоторые сюжеты в фильме и вокруг него развиваются по никем не предусмотренному сценарию

Фото: Impossible Films

Название «Истории, которые нельзя рассказывать» в отечественном прокате обрело двойной смысл, явно не задумывавшийся создателями картины. Режиссер Сеск Гай, специализирующийся на легких комедиях об отношениях, вместе со своим соавтором сценария Томасом Арагаем в пяти новеллах рассказывает о тех маленьких тайнах, связанных с любовью, сексом, неуверенностью в себе и партнере, которые есть, пожалуй, в жизни каждого, и задается вопросом: а стоит ли так уж стремиться к правде и откровенности в любой ситуации или иногда лучше оставаться в блаженном неведении?

Ответить на этот вопрос пришлось прокатчикам «Историй». Одну из них в России, оказалось, действительно нельзя рассказывать: в связи с принятием закона о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений и предпочтений» из антологии вырезана вторая по счету новелла. При этом традиционным идеалам семьи и брака не слишком соответствуют и те, что уцелели. Хотя отношения внутри них развиваются исключительно гетеронормативные, в каждой кто-то кого-то обманывает, кто-то кому-то изменяет или — в самых невинных вариантах — о чем-то умалчивает, иначе тех коллизий, на которых Сеск Гай строит свой юмор, просто не возникло бы. Впрочем, особенно искрометным этот юмор не назовешь: «Истории…» рассчитаны не столько на смех, сколько на понимающую улыбку, и тут все зависит от того, насколько зрителю окажутся близки душевные метания ветреных барселонцев.

Первая новелла — вариация бородатого анекдота о муже, внезапно вернувшемся из командировки. Лаура (Анна Кастильо) и Алекс (Чино Дарин) живут в одном подъезде и встречаются в парке, выгуливая своих питомцев. Лаура, очевидно, питает к Алексу более чем соседский интерес, однако тот, кажется, совсем не замечает ее взглядов и намеков. Но ее собачка повредила лапу, и молодой человек предлагает свою помощь. Лаура приглашает его домой, за лечением следуют кофе и приятная беседа. И тут, конечно, совсем не вовремя появляется муж (Хавьер Рей). Ничего, что стоило бы от него скрывать, не случилось, но Лаура впадает в панику и прячет Алекса в ванной. И пока развивается комедия положений с запертыми дверями и опрокинутыми кактусами, приходит к неожиданным выводам о своих чувствах как к мужу, так и к соседу.

Героини следующего эпизода — три не слишком удачливые актрисы Бланка (Марибель Верду), Каролина (Александра Хименес) и Анхела (Нора Навас) — встречаются на кастинге. Выйдя перекурить, они замечают мужчину, с которым все они знакомы, но одна гораздо ближе, чем другие. Пока Анхела рассказывает о своей интрижке с ним, остальные ее внимательно слушают, но стоит ей отойти, как выясняется, что они не поверили ни одному ее слову. Эта игра в испорченный телефон сплетен и о(б)суждений за спиной, прикрытая лицемерными улыбками и подбадриваниями, продолжается и дальше, пока женщинам не приходит пора разойтись.

Третья история, пожалуй, более остроумная, чем предыдущие, обыгрывает тоже далеко не оригинальный сюжет, но авторы сумели вместить в 15 минут даже не один, а два твиста. Пожилой профессор (Хосе Коронадо) встречается в кафе с юной любовницей (Алехандра Ониэва), чтобы серьезно поговорить, но у обоих совершенно разные планы на эту встречу, которая в итоге идет по сценарию, не предусмотренному никем из них.

Венчает композицию короткая трагикомедия об изменах, взаимных подозрениях, нечаянных признаниях, ревности и прощении. Эдуардо (Ким Гутьеррес) и София (Вероника Эчеги) давно живут вместе, растят ребенка и ждут второго. Идиллию нарушает вдруг всплывшее чувство вины Эдуардо по поводу когдатошней измены. Он жаждет снять с души это бремя и во всем признаться подруге, несмотря на советы опытного друга (Брайс Эфе), что в таких случаях лучше помалкивать. К удивлению Эдуардо, оказывается, что София вовсе не рада его откровениям и, что еще хуже, сама имеет парочку скелетов в шкафу, обнаружение которых заставляет героя на многое взглянуть по-другому.

Эти новеллы не связаны друг с другом ничем, кроме темы правды и лжи в отношениях, так что в смысле общей логики повествования российские зрители ничего не потеряли. А вот в смысле, например, возможности самостоятельно решать, что смотреть, а что нет, вряд ли можно рассчитывать на понимающую зрительскую улыбку.