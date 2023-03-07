Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

История, которую нельзя показывать

В российский прокат вышел фильм Сеска Гая

В прокат вышла комедия испанского режиссера Сеска Гая «Истории, которые нельзя рассказывать», которая на российских экранах демонстрируется в урезанном виде. Именно это показалось в ней самым интересным Юлии Шагельман.

Некоторые сюжеты в фильме и вокруг него развиваются по никем не предусмотренному сценарию

Некоторые сюжеты в фильме и вокруг него развиваются по никем не предусмотренному сценарию

Фото: Impossible Films

Некоторые сюжеты в фильме и вокруг него развиваются по никем не предусмотренному сценарию

Фото: Impossible Films

Название «Истории, которые нельзя рассказывать» в отечественном прокате обрело двойной смысл, явно не задумывавшийся создателями картины. Режиссер Сеск Гай, специализирующийся на легких комедиях об отношениях, вместе со своим соавтором сценария Томасом Арагаем в пяти новеллах рассказывает о тех маленьких тайнах, связанных с любовью, сексом, неуверенностью в себе и партнере, которые есть, пожалуй, в жизни каждого, и задается вопросом: а стоит ли так уж стремиться к правде и откровенности в любой ситуации или иногда лучше оставаться в блаженном неведении?

Ответить на этот вопрос пришлось прокатчикам «Историй». Одну из них в России, оказалось, действительно нельзя рассказывать: в связи с принятием закона о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений и предпочтений» из антологии вырезана вторая по счету новелла. При этом традиционным идеалам семьи и брака не слишком соответствуют и те, что уцелели. Хотя отношения внутри них развиваются исключительно гетеронормативные, в каждой кто-то кого-то обманывает, кто-то кому-то изменяет или — в самых невинных вариантах — о чем-то умалчивает, иначе тех коллизий, на которых Сеск Гай строит свой юмор, просто не возникло бы. Впрочем, особенно искрометным этот юмор не назовешь: «Истории…» рассчитаны не столько на смех, сколько на понимающую улыбку, и тут все зависит от того, насколько зрителю окажутся близки душевные метания ветреных барселонцев.

Первая новелла — вариация бородатого анекдота о муже, внезапно вернувшемся из командировки. Лаура (Анна Кастильо) и Алекс (Чино Дарин) живут в одном подъезде и встречаются в парке, выгуливая своих питомцев. Лаура, очевидно, питает к Алексу более чем соседский интерес, однако тот, кажется, совсем не замечает ее взглядов и намеков. Но ее собачка повредила лапу, и молодой человек предлагает свою помощь. Лаура приглашает его домой, за лечением следуют кофе и приятная беседа. И тут, конечно, совсем не вовремя появляется муж (Хавьер Рей). Ничего, что стоило бы от него скрывать, не случилось, но Лаура впадает в панику и прячет Алекса в ванной. И пока развивается комедия положений с запертыми дверями и опрокинутыми кактусами, приходит к неожиданным выводам о своих чувствах как к мужу, так и к соседу.

Героини следующего эпизода — три не слишком удачливые актрисы Бланка (Марибель Верду), Каролина (Александра Хименес) и Анхела (Нора Навас) — встречаются на кастинге. Выйдя перекурить, они замечают мужчину, с которым все они знакомы, но одна гораздо ближе, чем другие. Пока Анхела рассказывает о своей интрижке с ним, остальные ее внимательно слушают, но стоит ей отойти, как выясняется, что они не поверили ни одному ее слову. Эта игра в испорченный телефон сплетен и о(б)суждений за спиной, прикрытая лицемерными улыбками и подбадриваниями, продолжается и дальше, пока женщинам не приходит пора разойтись.

Третья история, пожалуй, более остроумная, чем предыдущие, обыгрывает тоже далеко не оригинальный сюжет, но авторы сумели вместить в 15 минут даже не один, а два твиста. Пожилой профессор (Хосе Коронадо) встречается в кафе с юной любовницей (Алехандра Ониэва), чтобы серьезно поговорить, но у обоих совершенно разные планы на эту встречу, которая в итоге идет по сценарию, не предусмотренному никем из них.

Венчает композицию короткая трагикомедия об изменах, взаимных подозрениях, нечаянных признаниях, ревности и прощении. Эдуардо (Ким Гутьеррес) и София (Вероника Эчеги) давно живут вместе, растят ребенка и ждут второго. Идиллию нарушает вдруг всплывшее чувство вины Эдуардо по поводу когдатошней измены. Он жаждет снять с души это бремя и во всем признаться подруге, несмотря на советы опытного друга (Брайс Эфе), что в таких случаях лучше помалкивать. К удивлению Эдуардо, оказывается, что София вовсе не рада его откровениям и, что еще хуже, сама имеет парочку скелетов в шкафу, обнаружение которых заставляет героя на многое взглянуть по-другому.

Эти новеллы не связаны друг с другом ничем, кроме темы правды и лжи в отношениях, так что в смысле общей логики повествования российские зрители ничего не потеряли. А вот в смысле, например, возможности самостоятельно решать, что смотреть, а что нет, вряд ли можно рассчитывать на понимающую зрительскую улыбку.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...