Суета вокруг суда

В прокат выходит «Нюрнберг» Николая Лебедева, посвященный по замыслу создателей судебному процессу над нацистскими преступниками в 1946 году. Однако на деле у авторов вышла вполне неуклюжая смесь шпионского триллера и мелодрамы, для которой нацисты, их преступления и наказания служат не более чем фоном. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебную драму затмевает драма отношений военного переводчика Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и Лены (Любовь Аксенова)

Фото: Продюсерский Центр «Синема Продакшн» Судебную драму затмевает драма отношений военного переводчика Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и Лены (Любовь Аксенова)

Фото: Продюсерский Центр «Синема Продакшн»

Фильм стартует с драматичного пролога: поздно ночью, в темноте, под дождем человек в полосатой арестантской робе пытается бежать из концлагеря. Ему удается спрятаться от конвоиров и прожекторов, проползти под колючей проволокой и вырваться за пределы лагеря, он бежит по раскисшей дороге, падает без сил, из его рук выпадают в грязь кисточки и карандаши. Потом мы слышим несколько слов по-немецки, произнесенные кем-то, кто его обнаружил,— и действие переносится в Берлин последних апрельских дней 1945 года, где советские солдаты в чистых, незапыленных гимнастерках (а также увешанные орденами и медалями, как это обычно принято на передовой) пробираются под обстрелами к Рейхстагу. Ставка на историческую достоверность и правдоподобность с первых кадров, одним словом, сделана высокая.

Среди этих солдат — военный переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо, появлявшийся в эпизодах предыдущих фильмов Лебедева «Легенда №17» и «Экипаж», здесь играет свою первую главную роль). Спустя пару месяцев он работает в советской военной прокуратуре в Берлине и неожиданно получает пачку писем, пересланных на адрес его полевой почты,— это весточки, которые его брат Николай, считавшийся пропавшим без вести, отправлял с фронта матери. Из этой находки каким-то образом следует, что Николай может быть жив и находиться в Нюрнберге, где по совпадению как раз готовят масштабный международный судебный процесс над нацистскими преступниками. Игорь просит своего командира (Игорь Петренко) командировать его туда. Тот сначала для порядка изображает суровость, но потом проявляет отеческую заботу и соглашается.

В Нюрнберге Волгин поступает под начало майора Мигачева (Евгений Миронов в накладных усах и с тем же строгим, но справедливым взглядом, что у предыдущего командира), который вместе со своей командой обеспечивает работу советских обвинителей на суде. Однако нашего героя больше занимают поиски брата, в процессе которых он знакомится с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова), во время войны угнанной на работы в Германию. Игорь в нее немедленно влюбляется, хотя и считает, что она, как все попавшие в плен и трудовое рабство, предательница Родины. Лена же как-то связана с подпольной ячейкой недобитых гитлеровцев, возглавляемой неким Хельмутом (дежурный эсэсовец отечественного патриотического кино Вольфганг Черни), которая стремится во что бы то ни стало помешать суду состояться. Причем неважно, каким способом: их, кажется, одинаково устроит как побег обвиняемых с перспективой возрождения великого рейха, так и их безвременная смерть до вынесения приговора.

Авторы «Нюрнберга» позиционируют свою картину как первый художественный кинофильм, показывающий события именно основного процесса, когда перед судом предстали самые высокопоставленные соратники Гитлера: Геринг (Карстен Нёргор), Кейтель (Людвиг Хольбург), Йодль (Торстен Крон) и так далее. Чисто технически это правда: удостоенный двух «Оскаров» «Нюрнбергский процесс» Стэнли Крамера (1961) посвящен отдельному суду над нацистскими юристами, а «Нюрнберг» Ива Симоно (2000), за роль в котором Брайан Кокс получил «Эмми»,— это двухсерийный телефильм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Продюсерский Центр «Синема Продакшн» Фото: Продюсерский Центр «Синема Продакшн»

Сценарий режиссер Лебедев писал вместе с Александром Звягинцевым, бывшим заместителем генерального прокурора России (он занимал эту должность с 2000 по 2016 год), являющимся большим специалистом по Нюрнбергскому процессу. Еще в 12 лет он написал о нем стихотворение, а потом несколько книг, документальных и художественных, включая пьесу «Нюрнбергский вальс» и вышедший в 2011 году роман «На веки вечные», который и лег в основу картины. Возможно, именно выбором первоисточника объясняется то, что, несмотря на столь глубокое знание писателем предмета, самого процесса в фильме на удивление мало. По сути, мы видим из него только три эпизода. На первом заседании подсудимые утверждают, что нет, Германия не нападала на Советский Союз, а нанесла превентивный удар, иначе бы тот сам на нее напал; в середине прокурор Руденко (Сергей Безруков) демонстрирует хроники из лагерей смерти, а также абажуры из человеческой кожи и тому подобные кошмарные улики преступлений против человечности; и наконец, в финале суда обвиняемые по-прежнему упорно отрицают свою вину, но все равно приговариваются к смертной казни.

Основной же хронометраж занимают переплетенные друг с другом линии: условно детективная с поисками Николая, шпионская с непременными двойными агентами, окопавшимися прямо в советской ставке, и любовная. Их исполнение больше напоминает другие произведения Александра Звягинцева, а именно серии боевиков в мягких обложках «Скиф» и «Сармат» и их экранизации. Разве что саспенса и экшена в «Нюрнберге» куда меньше — то ли самые сочные куски выпали при монтаже (фильм, как многие отечественные блокбастеры, отчаянно напоминает наспех ужатый до двух часов сериал), то ли на авторов все же давило сознание ответственности, не дававшее развернуться и устроить на экране по-настоящему развесистую альтернативную историю.