Велопробег от реальности

В прокат выходит роуд-муви Антона Маслова «Поехавшая», основанное на реальной истории блогера Анны Смолиной, которая в 2017 году вместе с любимой таксой проехала на велосипеде через всю Россию. Фильм, по мнению Юлии Шагельман, отражает наметившийся в отечественном кинематографе тренд: отправить зрителей вместе с героями куда подальше и отключиться от насущных забот и проблем реальной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идиллические красоты сменяющих друг друга пейзажей выглядят более заманчиво, чем душевная эволюция героини

Фото: START Идиллические красоты сменяющих друг друга пейзажей выглядят более заманчиво, чем душевная эволюция героини

Фото: START

Семь лет назад Анна Смолина была одним из многочисленных микроорганизмов планктона, населяющего офисные просторы «Москва-Сити». Как водится, даже руководство отделом в какой-то корпорации и хорошая зарплата счастья ей категорически не приносили, поэтому она ушла с работы и организовала собственный бизнес — открыла SMM-агентство. Справиться с ощущением неудовлетворенности от жизни, впрочем, не помогло и это. Тогда она бросила все и, стартовав из родных Набережных Челнов, отправилась на велосипеде по России, взяв с собой больную собаку Капу, которой ветеринары предсказывали близкую смерть от онкологического заболевания. Целью был Магадан и встреча с проживающей там мамой, с которой Анна не виделась много лет. Хронику своего путешествия она вела в социальных сетях, а потом на основе этих постов удачно издала книгу под названием «А чего дома сидеть?», деньги на издание которой собрала с помощью краудфандинга.

Все в лучших голливудских традициях: свежий бестселлер (книжка оказалась настолько успешной, что потом вышли еще два продолжения) лег в основу фильма, поставленного Антоном Масловым. До того он снимал в основном сериалы — от не слишком удачного российского ремейка «Бесстыдников» (2017) до популярнейших «Вампиров средней полосы» (выходят с 2021 года). Если судить по последним, режиссер имеет неплохое представление о том, что нужно так называемому широкому зрителю, как и пришедшие вместе с ним со стримингов сценаристы, которых в картине целых пять: кино с симпатичными персонажами и обстоятельствами, одновременно достаточно специфичными, чтобы быть узнаваемыми, и слегка фантастичными, чтобы обеспечить 110 минут приятного эскапизма.

Конечно, и героиня, и ее история на экране претерпели некоторую гламуризацию — в самой большой степени это коснулось таксы Капы, которая в фильме бодра и здорова, хотя экранного времени у нее не так много, а порой авторы про нее и вовсе, кажется, забывают. Аня Смолина (Ольга Лерман) здесь работает SMM-менеджером у некоей звезды соцсетей (Мария Горбань, отрабатывающая архетип «тупой блондинки»), которая, как в «Дьявол носит Prada», требует у нее быть на связи 24/7, предъявляет нелепые запросы и то и дело грозится увольнением. Зарабатываемых денег героине достаточно для того, чтобы отмечать 30-летие в дорогом ресторане, но не для того, чтобы снимать квартиру в одиночку — живет она с соседкой (Алина Алексеева). И при наличии всех маркеров вполне удавшейся московской жизни Аня очень одинока — с бойфрендом (Дмитрий Чеботарев) она рассталась из-за его измены, а на упомянутый день рождения к ней никто не приходит, так что отмечать его приходится в компании нежданно явившегося курьера-гастарбайтера (Аскар Ильясов).

Последней каплей для переживающей экзистенциальный кризис девушки становятся воспоминания о матери (Елена Яковлева), с которой она поссорилась много лет назад и которая является ей в виде укоряющего призрака, осуждающего ее образ жизни, работу, характер и все остальное. Возможно, держаться подальше от такой родительницы было самым разумным решением, но Аня решает восстановить оборвавшиеся связи, берет в охапку Капу, седлает пылившийся в углу велосипед и отправляется в Нижний Новгород, где живет мама. Дорога дальняя, так что, прежде чем с неизбежностью многое понять и о маме, и о самой себе, героиня встречает множество приключений на родных просторах (в роли родных просторов образца благополучного 2017 года — те же просторы, но уже 2022-го).

«Поехавшая» во многом напоминает вышедший в прошлом году фильм Ивана Соснина «Далекие близкие», и не только тем, что в обеих картинах персонажей в конце пути ждет героиня Елены Яковлевой. И там, и там российские дороги предстают в своем лучшем виде (чему весьма способствует то, что дело происходит летом), а разрыв между поколениями получается залатать к всеобщей радости. Антон Маслов, правда, готовит для Ани несколько не самых приятных происшествий, и среди тех, с кем пересекается ее путь, попадаются и негодяи. Но из каждой такой ситуации она выпутывается без особого вреда (хотя один эпизод для этого приходится оставить без развязки, просто уйдя в затемнение), а хороших людей вокруг нее все-таки больше. При этом в особой лакировке действительности авторов фильма не упрекнешь — они достаточно честно следуют заданной первоисточником канве, и даже встреча с мужчиной мечты (Виктор Хориняк), которая кажется возможной только в ромкоме, действительно случилась. Однако при просмотре фильма возникает неотступное желание не только запланировать маршрут на ближайший отпуск, но и пожить в той волшебной стране, где обитают его герои.