Про добро поздорову

В прокат вышел «Здоровый человек» Петра Тодоровского, ставший лучшим фильмом конкурса «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля 2022 года. Юлию Шагельман порадовало, насколько зрелой и умной оказалась вторая полнометражная работа режиссера.

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Премьера «Здорового человека» на ММКФ состоялась раньше, чем до проката добрался дебют Тодоровского-младшего, романтическая комедия «Лавстори», снятая еще в 2007 году, но застрявшая в пути на большой экран из-за финансовых проблем и продюсерских разногласий. Режиссер, правда, успел снять еще сериал об офисных работниках, чья жизнь драматически изменилась после опоздания на авиарейс в командировку, однако перерыв между двумя фильмами однозначно пошел ему на пользу. Теперь «Лавстори», сборник симптомов развлекательного отечественного кинематографа начала 2000-х, можно спокойно списать на ошибку молодости и начинать сразу с новой ленты, посвященной редкой для нашего кино, сложной и часто вызывающей неоднозначную реакцию теме благотворительности.

Егор (Никита Ефремов) и Майя (Ирина Старшенбаум) из тех, кто от этой темы далек и вряд ли вообще о ней вспоминает, разве что участвует в ежегодной предпраздничной отправке подарков в какой-нибудь детский дом. Это благополучная московская пара, оба работают ведущими на популярном спортивном телеканале, любят друг друга и растят маленькую дочку, честно деля родительские заботы пополам. Поворотным в их жизни становится вечер, когда они слышат доносящиеся со двора женские крики о помощи. Егор хочет выйти и вмешаться, Майя считает, что будет достаточно звонка в полицию, остальное — не их дело. По словам режиссера и автора сценария, вдохновением для фильма стал аналогичный случай из его жизни, когда он не вышел и не помог, а на следующий день устыдился. Егор же делает решительный шаг за порог, спасает неизвестную девушку от напавшего на нее пьяного сожителя с ножом — и становится героем в глазах не только всех окружающих, но и, чего уж там, своих собственных.

Увы, длится это приятное ощущение недолго. Следующим же вечером отпущенный полицейскими отморозок все-таки убивает девушку, и эйфория Егора разлетается на мелкие куски. Однако это не просто скорбь по поводу такой нелепо случайной и в то же время до ужаса обыденной смерти молодой женщины. Он уже успел почувствовать себя хорошим человеком, чья жизнь заполнена не только работой, семейными ужинами и выплатами по ипотеке, но и чем-то большим — и теперь ему этого чувства отчаянно не хватает. Чтобы заполнить пустоту, о существовании которой он и не подозревал, Егор отправляется волонтерить в детскую онкологическую больницу, а когда и этого становится мало, в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Конечно, здесь ему придется расстаться со многими иллюзиями. Выясняется, что благотворительность — это не вдохновенный порыв и не простой способ сделать свое существование осмысленным (то, что Стефан Цвейг когда-то назвал «нетерпением сердца»), а каждодневная, рутинная, тяжелая и часто неприятная работа. Чтобы с ней справиться, нельзя давать волю эмоциям, иначе веселый танец в костюме чебурека перед умирающими детьми закончится тем, что это им придется тебя утешать, а у них и так забот хватает. К тому же у нового увлечения Егора появляется оборотная сторона: он все меньше и меньше внимания уделяет близким, считающим его внезапное подвижничество именно увлечением, становящимся все более странным хобби. Здоровый человек не может заботиться и переживать о других больше, чем о самом себе и своей семье,— таков вердикт жены, друга, сотрудников, восхищение которых постепенно сменяется раздражением. Ведь Егор со своим волонтерством вольно или невольно заставляет их взвешивать и свои собственные поступки.

Фильм, однако, полностью лишен прямолинейной черно-белой морали и не выносит оценок своим персонажам. И Егор вовсе не рыцарь в сверкающих доспехах, а человек, который ошибается и часто причиняет боль любимым людям. И его жену, которая просто хочет, чтобы муж был тем партнером, на которого она могла опереться, тоже вполне можно понять. В конце концов, несмотря на вроде бы вполне определенный финал, «Здоровый человек» не дает простых рецептов, способных вылечить социальные и моральные язвы. Но предлагает для начала сделать хоть что-то — например, откликнуться, когда кто-то просит о помощи, или спеть песню про чебурек тому, кто нуждается в ней прямо сейчас.