Нуар костей не ломит

В прокат вышел «Марлоу» Нила Джордана — сотая картина в фильмографии заслуженного артиста Лиама Нисона. На сей раз он примеряет помятый костюм и федору легендарного частного сыщика, созданного Реймондом Чандлером, но сидят они на нем, по мнению Юлии Шагельман, исключительно неудачно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на добросовестный антураж, детективу Марлоу в исполнении Лиама Нисона сильно недостает книжной харизмы

Фото: Storyboard Media Несмотря на добросовестный антураж, детективу Марлоу в исполнении Лиама Нисона сильно недостает книжной харизмы

Фото: Storyboard Media

Филип Марлоу появился на свет в 1939 году, в романе Реймонда Чандлера «Глубокий сон», ставшем началом цикла из семи романов и нескольких рассказов. По словам Чандлера, вдохновением для Марлоу послужил не какой-то реальный человек, а такие же «круто сваренные» детективы других авторов, чрезвычайно популярные в 1930–1940-е годы. Как и они, Марлоу в духе времени много пил и курил, то и дело встречал по работе красивых и опасных женщин, чарам которых пытался противостоять, решал загадки, ввязывался в неприятности, регулярно получал по морде и скрывал под маской циника неколебимые моральные принципы. В отличие от многих из них, он обладал также уникальным суховатым юмором и харизмой, которая позволила ему стать культовым персонажем на долгие годы, даже когда пик жанра нуар остался позади.

Этому, конечно, способствовала и его кинокарьера: он появился в десятке фильмов, самые известные из которых «Глубокий сон» Ховарда Хоукса (1946), где сыщика сыграл Хамфри Богарт, «Это убийство, моя милочка» Эдварда Дмитрика (1944) с Диком Пауэллом, «Леди в озере» Роберта Монтгомери (1946) с ним же в главной роли и «Прощай, моя красавица» Дика Ричардса (1975) с Робертом Митчемом. В 1978 году Митчем вернулся к роли Марлоу в ремейке «Глубокого сна» с тем же названием, поставленном Майклом Уиннером,— действие этого фильма было перенесено в современный, то есть семидесятнический, Лондон, и это было последнее появление знаменитого сыщика на большом экране. До прошлого года, когда Нил Джордан и оскароносный сценарист Уильям Монахэн решили устроить его возвращение.

В основу сценария, однако, легли не чандлеровские тексты, а роман ирландского писателя Джона Банвилла «Черноглазая блондинка», вышедший в 2014 году, то есть, по сути, авторизованный фанфик. Возможно, поэтому фильм похож на сборник не слишком хорошо исполненных «лучших хитов». Все элементы жанра в нем отмечены, как галочки в списке покупок: пропавший человек, которого ищут несколько заинтересованных партий, запутанная преступная схема, ведущая к сильным мира сего, грехи, таящиеся за дверями богатых домов и элитных клубов, висящий в воздухе сигаретный дым и косые лучи солнца, освещающие каждую вторую мизансцену сквозь полуприкрытые жалюзи. Роковых блондинок целых две: одна, богатая наследница Клэр Кавендиш (Дайан Крюгер), приходит к Марлоу (Лиам Нисон) с просьбой разыскать ее исчезнувшего любовника (Франсуа Арно); вторая, ее мать и угасшая кинозвезда Дороти Квинкэннон (Джессика Лэнг), тоже питает живой интерес как к любовнику, так и к детективу.

Что до самого Марлоу, то, несмотря на шляпу, костюм-тройку, портсигар и прочее, он тут просто очередной крутой парень пенсионного возраста, каких Нисон переиграл уже пугающее количество. Надо признать, авторы отдают себе отчет, что их герой в два раза старше канонического: он даже один раз говорит, что слишком стар для этого дерьма, и дамы тоже не упускают случая подпустить шпильку по этому поводу. При всем том он, впрочем, так бодро раскидывает плохих парней, что оригинальный герой Чандлера бы только позавидовал.

Но все в фильме, включая главного героя, выглядит как застывшая экспозиция в давно заброшенном музее восковых скульптур, чему дополнительно способствует выбранная Джорданом и его художником-постановщиком пыльно-желтоватая гамма. Очевидно, она должна создавать ощущение ретро, а также вызывать аллюзии, например, с «Китайским кварталом» Романа Полански (1974) — на него и вообще на неонуар авторы явно ориентируются сильнее, чем на черно-белую классику жанра. Но вместо этого экран просто хочется протереть тряпочкой и вернуть на него Богги.