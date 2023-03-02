Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное

  • Украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны.
  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате один человек погиб и один пострадал.
  • Власти, а затем ФСБ заявили о боях с диверсантами: «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
  • Есть погибшие и раненые среди местных жителей, заявляет источник ТАСС в силовых структурах.
  • «РИА Новости» сообщили о заложниках в сельском магазине Любечан. По данным ТАСС, до шести человек могут находиться в заложниках. Власти Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в селе Сушаны.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атакой террористов нападение группы украинских диверсантов на Брянскую область. По его словам, проведение Совбеза сегодня не планируется. Заседание назначено на завтра, 3 марта.
  • Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки, заявил господин Песков.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область «классической провокацией».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...