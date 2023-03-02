Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное
Украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате один человек погиб и один пострадал.
Власти, а затем ФСБ заявили о боях с диверсантами: «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
Есть погибшие и раненые среди местных жителей, заявляет источник ТАСС в силовых структурах.
«РИА Новости» сообщили о заложниках в сельском магазине Любечан. По данным ТАСС, до шести человек могут находиться в заложниках. Власти Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в селе Сушаны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атакой террористов нападение группы украинских диверсантов на Брянскую область. По его словам, проведение Совбеза сегодня не планируется. Заседание назначено на завтра, 3 марта.
Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки, заявил господин Песков.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область «классической провокацией».