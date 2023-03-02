В брянском селе идет бой с украинскими диверсантами, в заложниках находится несколько человек

В магазине в селе Любечане в Брянской области неизвестные взяли в заложники несколько человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами.

«Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками»,— сказал собеседник ТАСС. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые, уточняет агентство. «Предварительно захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане»,— уточнил собеседник «РИА Новости».

Позже в ФСБ сообщили: «В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов» (цитата по «Интерфаксу»).

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