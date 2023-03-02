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ФСБ: ситуация в брянских селах под контролем, идет разминирование

ФСБ предоставила новый комментарий по ситуации в Брянской области после проникновения на ее территорию диверсантов со стороны Украины. Спецслужба сообщила, что ситуация в населенных пунктах Климовского района области находится под контролем правоохранительных органов.

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное

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«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении на территорию Климовского района украинской диверсионно-разведывательной группы. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Украинские власти свою причастность отрицают. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

В ходе проникновения на территорию области, преступники на несколько часов захватили расположенный возле границы населенный пункт, расстреляли машину, убив ее водителя и ранив ребенка. Затем, записав ряд видеообращений и пофотографировавшись на фоне фельдшерского пункта, они скрылись. Позднее господин Богомаз сообщил, что число погибших при диверсионной атаке увеличилось до двух. Вторым погибшим стал мужчина 1966 года рождения.

Подробнее о диверсии в Брянской области — в материале «Террористы вернулись в свое отечество».

Эрдни Кагалтынов

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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