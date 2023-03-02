Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки украинских диверсантов в Брянской области

Президент России Владимир Путин не поедет в Пятигорск сегодня, 2 марта, для открытия года педагога и общения с участниками программы «Школа наставника» из-за атаки украинских боевиков в Брянской области. Он примет участие в мероприятии по видеосвязи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин проведет открытие года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции»,— сказал господин Песков на брифинге.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Пятигорск и центр «Машук» 2 марта. Он должен был открыть год педагога в центре «Машук», а также вручить госнаграды педагогам, чьи ученики получили звания Героев России во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и на Украине.

Сегодня днем глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. СМИ со ссылкой на власти сообщают о захвате шести заложников в селе Любечане и боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые. О ситуации докладывают Владимиру Путину по линии силовых ведомств и от губернатора Брянской области. 3 марта пройдет оперативное совещание Совета безопасности.

Что происходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».