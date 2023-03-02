Советник Зеленского Подоляк отрицает причастность Украины к атаке на Брянскую область

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал атаку диверсионной группы в Брянской области провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«История с диверсионной группой Украины в РФ — классическая заведомая провокация»,— написал Михаил Подоляк в Twitter. Сами события он объяснил действиями неких «партизан».

Сегодня днем, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. СМИ со ссылкой на властей сообщали о захвате шести заложников в селе Любечане и о боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые. В Telegram-каналах появилась информация о том, что ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений).

В Кремле сообщали, что о ситуации доложили Владимиру Путину по линии силовых ведомств и от губернатора Брянской области. 3 марта пройдет совещание Совета безопасности.

Что происходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко