Пресс-секретарь Песков: проведение Совбеза 2 марта не планируется

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «атакой террористов» нападение группы украинских диверсантов на Брянскую область. Также господин Песков сообщил, что Владимир Путин сейчас в Кремле, ему докладывают оперативную информацию, но проведение Совбеза сегодня не планируется. Заседание назначено на завтра, 3 марта.

«Нет, таких планов не было. У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Господин Песков также добавил, что сейчас силовые органы принимают меры для уничтожения диверсионной группы. Он дополнил, что президент России Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора Брянской области о ситуации в регионе.

Сегодня днем, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины в Климовский район. СМИ со ссылкой на власти сообщают о захвате шести заложников в селе Любечане и о боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые.

Что происходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».