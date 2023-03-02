Число погибших при диверсионной атаке в Брянской области увеличилось до двух

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил информацию о погибших во время атаки диверсантов в селе Любечане Климовского района. Были убиты два человека. Первый погибший — водитель «Нивы», везший детей в школу, второй — мужчина 1966 года рождения.

«Количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения»,— написал глава региона в Telegram-канале. О том, как погиб второй мужчина, господин Богомаз не рассказал. Первой жертвой, по его словам, стал водитель автомобиля, по которому стреляли нападавшие. В перестрелке ранение получил 11-летний ребенок, он госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

В ФСБ России ранее заявили, что ситуация в Климовском районе Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Оперативники разминируют большое количество взрывных устройств, разбросанных на местности.

Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Украинские власти свою причастность отрицают. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Подробнее — в материале «Террористы вернулись в свое отечество».

Сергей Толмачев, Воронеж