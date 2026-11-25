Что известно об атаках БПЛА на регионы России к утру 25 ноября
Самарская область
Силы ПВО сбили над Самарской областью 145 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Один человек погиб.
Некоторые школы Самарской области будут работать по измененному расписанию.
Жители 70 многоквартирных домов и семь соцобъектов в Новокуйбышевске остались без электричества из-за сбоя на высоковольтных линиях в результате атаки беспилотников, сообщила глава города Виктория Каткова.
В Новокуйбышевске из-за атаки БПЛА останавливалось движение общественного транспорта, позднее оно было восстановлено.
Беспилотники атаковали предприятия Сызрани, зафиксированы повреждения, сообщил глава города Андрей Советкин
Белгородская область
100 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев.
В Грайворонском округе пострадал мирный житель. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Курская область
76 БПЛА сбили над Курской областью.
В деревне Новоивановка Рыльского района сгорел дом.
В хуторе Звягин поврежден автомобиль.
В селе Песчаное Беловского района и поселке Доброе Поле Хомутовского района повреждены два дома.
В Льгове из-за атаки БПЛА произошел обрыв линии электропередачи. Было нарушено электроснабжение на 10 улицах. Подачу электроэнергии уже восстановили.
Брянская область
Над Брянской областью сбиты 15 БПЛА.
Двое мужчин 78 и 75 лет пострадали в результате атак по поселку Суземка и селу Новый Ропск.
Другие регионы
ПВО уничтожила 305 БПЛА над Россией за ночь, сообщили в Минобороны.
Над Воронежской областью уничтожен 21 беспилотник.
Более 50 БПЛА уничтожены в Таганроге и семи районах Ростовской области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском.
Над Кузнецким районом Пензенской области уничтожено шесть БПЛА.
Над Севастополем сбили два беспилотника.
Два БПЛА сбили над Смоленской областью.