ПВО уничтожила 305 БПЛА над Россией за ночь, сообщили в Минобороны. До 8:00 по московскому времени режим опасности объявлялся в 21 субъекте России, в том числе в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, Мордовии, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях. В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб человек.