Брянский губернатор сообщил об атаке украинской диверсионной группы и беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате обстрела диверсантами автомобиля один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Также в результате атаки БПЛА загорелся дом в селе Сушаны.

Александр Богомаз уточнил, что ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Сейчас российскими военными «ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы»,— добавил глава региона.

Кроме этого, по сведениям губернатора, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. «В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Также сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино в Глушковском районе. Глава региона уточнил, что уже есть пострадавшие, но подробнее об этом обещал сообщить позднее.

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