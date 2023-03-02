ФСБ подтвердила сообщения о бое с украинскими диверсантами в Брянской области

Федеральная служба безопасности сообщила, что в приграничном Климовском районе Брянской области сотрудники ФСБ и силы Минобороны РФ проводят мероприятия по «уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Ранее сообщалось о действиях украинской диверсионной группы в брянских селах Сушаны и Любечане.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов»,— сказано в сообщении Центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня днем, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении с Украины диверсионно-разведывательной группы на территорию Климовского района в село Любечане. Агентства со ссылкой на власти сообщают о взятии шести заложников в селе Любечане и боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые.

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