«Производство машин — это то, что объединяет людей»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал увольнять сотрудников. Toyota возобновила прямые поставки запчастей в РФ. Мобильные приложения ряда автомобильных брендов перестали работать в России. Доля кредитов на российские автомобили выросла в четыре раза. Российский рынок новых мотоциклов сократился на 15,9%. Aurus начнет выпускать электрические модели. В Чечне хотят наладить производство легкового военного автомобиля «Джихад-машина».

День 333-й. 22 января. Воскресенье

22.01.2023 09:57

Aurus начнет выпускать электрические модели. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

День 331-й. 20 января. Пятница

20.01.2023 18:39

Власти Чечни предложили федеральному Минпромторгу наладить в регионе производство легкового военного автомобиля под названием «Джихад-машина» и создать крупный центр по ремонту и обслуживанию военной техники.

20.01.2023 17:55

Ситуацию, связанную с появившейся информацией о том, что Toyota возобновила прямые поставки компонентов и разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, в российском подразделеним японского концерна прокомментировали следующим образом. Ситуацию с параллельным импортом там комментировать не стали, зато уточнили, что прямые поставки некоторых запчастей для гарантийных ремонтов и отзывных кампаний возобновились в тестовом режиме. При этом наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной партией, а возобновить полноценные поставки в первую очередь мешает серьезное нарушение логистических цепочек, заключили в Toyota.

20.01.2023 16:16

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ.

20.01.2023 11:20

В 2022 году доля кредитов на российские автомобили выросла в четыре раза.

20.01.2023 10:34

В 2022 году российский рынок новых мотоциклов сократился на 15,9%.

20.01.2023 09:41

Глава Toyota Motor Co прокомментировал закрытие производства в России: «В России или любой другой стране производство машин — это то, что объединяет людей. И решение закрыть производство никого не делает счастливее. Но ситуация, в которую мы попали, была навязана войной — тем, над чем я не властен. Даже после ее начала сотрудники хотели продолжать работу. Однако автомобильное производство зависит от множества обстоятельств, без взаимной гармонии которых мы просто не можем функционировать».

20.01.2023 08:07

Российская «дочка» Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию в конце 2022 года и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей.

День 330-й. 19 января. Четверг

19.01.2023 09:08

Евразийский банк развития вышел из уставного капитала КамАЗа.

19.01.2023 01:24

Машины Lada в 2022 году перестали пользоваться спросом как предмет залога. Марка вылетела из топ-5, тогда как давно ушедший из РФ Ford продолжает быть популярным при использовании в автозалогах, а лидерами остаются корейские Kia и Hyundai. Аналитики отмечают, что на фоне дефицита автомобилей в стране иномарки стали оцениваться выше, тогда как Lada из-за перетока спроса в низкий сегмент вторичного рынка теперь выгоднее продать, чем сдать в залог.

День 329-й. 18 января. Среда

18.01.2023 15:03

Продажи Haval в России сократились на 14% в 2022 году. Доля бренда на российском рынке при этом выросла более чем вдвое, до 7,2%.

День 328-й. 17 января. Вторник

18.01.2023 16:56

Досрочно возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее оно было приостановлено из-за ремонтных работ.

17.01.2023 01:58

Мобильные приложения ряда автомобильных брендов, а именно Skoda (Чехия), Kia (Южная Корея), а также Infiniti и Nissan (Японии) не работают в России. Речь идет о приложениях-коннектах, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля.

Продолжают работать приложения китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR. Не возникает проблем с приложениями BMW, Mercedes-Benz, AudiService. Приложение Porsche было отключено летом 2022 года. У владельцев Land Rover и Jaguar возникают сложности с работой сервисов.

День 327-й. 16 января. Понедельник

16.01.2023, 20:58

Ремонтировать машину по «автогражданке» становится накладно. Доля натурального возмещения по ОСАГО в конце 2022 года упала почти до нуля. При этом альтернативная денежная компенсация от страховых компаний нередко оказывается в разы меньше той суммы, которую реально надо потратить на восстановление автомобиля.

16.01.2023 16:55

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал увольнять сотрудников, процесс продолжится до 17 февраля 2023 года.

16.01.2023 16:34

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прокомментировали видео и фотографии из соцсетей, на которых видны машины с символикой организации в Донбассе. «У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ»,— сказано в сообщении ОБСЕ в Twitter.

16.01.2023 14:34

Рекомендованная максимальная розничная цена технического обслуживания автомобилей LADA выросла с середины января 2023 года на 4,5%.

16.01.2023 10:04

В 2022 году продажи новых электромобилей в России выросли на 33%. В прошлом году на российском рынке были реализованы 2,9 тыс. новых электромобилей, что стало новым рекордом для России. Лидерами продаж стали Tesla (991 шт.; +35%), Volkswagen (435 шт.; рост в 40 раз), Audi (308 шт.; +20%), Evolute (252 шт.) и Porsche (194 шт.; - 67%).

16.01.2023 00:36

Автомобильные грузоперевозки в РФ в 2022 году выросли, несмотря на обвал весной. В первую очередь рост произошел за счет второго полугодия. Однако относительно экспортно-импортных перевозок у участники рынка нет единого мнения: рост импортных поставок во втором полугодии через Турцию и Китай мог только компенсировать весеннее падение. Экспортные перевозки на европейском направлении серьезно упали, за исключением отдельных стран.

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