Не залог, а средство передвижения

Несмотря на высокие продажи, машины Lada в 2022 году перестали пользоваться спросом как предмет залога. Марка вылетела из топ-5, тогда как давно ушедший из РФ Ford продолжает быть популярным при использовании в автозалогах, а лидерами остаются корейские Kia и Hyundai. Аналитики отмечают, что на фоне дефицита автомобилей в стране иномарки стали оцениваться выше, тогда как Lada из-за перетока спроса в низкий сегмент вторичного рынка теперь выгоднее продать, чем сдать в залог. Хотя сам инструмент автозалогов стал несколько менее популярен по итогам года, жители России продолжают брать подобные займы для ремонта или развития бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2022 году чаще всего для автозалогов использовались автомобили корейских Hyundai и Kia, а также Ford, Volkswagen и Toyota, оценили в сервисе CarMoney. Годом ранее в топ входила российская Lada, а в целом доля российских автомобилей в общем объеме залогов просела на 8,4 процентного пункта, почти до 7,2%. Причем предметы залога не «молодели»: число автомобилей возрастом до трех лет снизилось на 14,2 процентного пункта в структуре залогового портфеля компании в сравнении с итогами 2021 года. Топ-5 популярных моделей остался практически неизменным: это Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia, при этом Skoda Octavia вытеснила из топ-5 Toyota Camry.

Lada последние годы остается бестселлером как на рынке новых автомобилей, так и в сегменте машин с пробегом. По данным АЕБ, в 2022 году ее продажи сократились на 46% (188,6 тыс.) при падении рынка новых машин на 58,8%. Продажи подержанных Lada, по данным «Автостата», просели на 17,8%, до 1,2 млн штук. Однако на рынке б/у машин в топ-10 входят «классические» модели отечественного бренда: 2114, 2170 (Priora), 2107 и 4х4. Они практически не представляют интереса как предметы залога. В то же время у иностранных марок чаще всего перепродаются как бестселлер 2000-х годов Ford Focus, так и последних лет — Kia Rio, а также модели с высокой остаточной стоимостью, такие как Toyota Camry.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что изменения на рынке новых автомобилей, связанные с уходом и приостановкой деятельности иностранных игроков, создают повышенный интерес к иномаркам, и их остаточная стоимость в таких условиях может оцениваться выше. Одновременно на фоне общего удорожания автомобилей в 2022 году часть клиентов смещалась на вторичный рынок, в том числе в наиболее низкий его ценовой сегмент, продолжает он: «В таких условиях продать Lada можно было по достаточно привлекательной цене, что, возможно, делало этот инструмент получения средств интереснее для владельцев, чем залог».

Средняя стоимость предмета залога в 2022 году выросла на 17%, до 856,1 тыс. руб. Средний чек по автозаймам — на 14,7%, до 276,9 тыс. руб., причем его величина росла от квартала к кварталу, достигнув максимума в 287,7 тыс. в июле—сентябре. Как сообщал “Ъ” 28 ноября 2022 года, крупнейшие микрофинансовые компании по итогам девяти месяцев 2022 года улучшили результаты работы год к году и быстрее банков адаптируются к кризису.

Общее число новых займов у CarMoney в 2022 году оказалось на 4% меньше, чем годом ранее, составив 6,4 тыс., и из них всего 249 пришлось на китайские автомобили. При этом доля автомобилей китайских марок на первичном рынке в 2022 году выросла сразу на 11,9 процентного пункта, до 19,4%, что сопоставимо с долей корейских брендов, по оценке «Автостата». Основную же долю по-прежнему занимают российские марки (29,4%). Напомним, по итогам первого полугодия 2022 года CarMoney впервые зафиксировал использование китайских машин в качестве предмета залога (см. “Ъ” от 24 августа). По итогам года среди них в основном наиболее популярная китайская марка Chery, а также Geely, Lifan, Haval и другие.

В основном, по данным сервиса, займы под залог автомобиля в 2022 году все так же брали на ремонт квартиры, дачи и иных помещений (33% от общего числа), на личные нужды, в числе которых образование, лечение и покупки (26%), и рефинансирование других обязательств (21%). При этом меньшим спросом стал пользоваться этот инструмент для трат на отдых, отпуск или праздники, а в периоды «наибольшей неопределенности» в течение года показатель сокращался почти в 2,5 раза — с 3,47% до 1,39%. Спрос на автозалоги со стороны предпринимателей для развития бизнеса, наоборот, растет. Среди регионов по количеству выданных займов под залог автомобилей среди первичных клиентов в топ-5 вошли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Ольга Никитина