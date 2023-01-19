Не залог, а средство передвижения

Несмотря на высокие продажи, машины Lada в 2022 году перестали пользоваться спросом как предмет залога. Марка вылетела из топ-5, тогда как давно ушедший из РФ Ford продолжает быть популярным при использовании в автозалогах, а лидерами остаются корейские Kia и Hyundai. Аналитики отмечают, что на фоне дефицита автомобилей в стране иномарки стали оцениваться выше, тогда как Lada из-за перетока спроса в низкий сегмент вторичного рынка теперь выгоднее продать, чем сдать в залог. Хотя сам инструмент автозалогов стал несколько менее популярен по итогам года, жители России продолжают брать подобные займы для ремонта или развития бизнеса.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В 2022 году чаще всего для автозалогов использовались автомобили корейских Hyundai и Kia, а также Ford, Volkswagen и Toyota, оценили в сервисе CarMoney. Годом ранее в топ входила российская Lada, а в целом доля российских автомобилей в общем объеме залогов просела на 8,4 процентного пункта, почти до 7,2%. Причем предметы залога не «молодели»: число автомобилей возрастом до трех лет снизилось на 14,2 процентного пункта в структуре залогового портфеля компании в сравнении с итогами 2021 года. Топ-5 популярных моделей остался практически неизменным: это Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia, при этом Skoda Octavia вытеснила из топ-5 Toyota Camry.
Lada последние годы остается бестселлером как на рынке новых автомобилей, так и в сегменте машин с пробегом. По данным АЕБ, в 2022 году ее продажи сократились на 46% (188,6 тыс.) при падении рынка новых машин на 58,8%. Продажи подержанных Lada, по данным «Автостата», просели на 17,8%, до 1,2 млн штук. Однако на рынке б/у машин в топ-10 входят «классические» модели отечественного бренда: 2114, 2170 (Priora), 2107 и 4х4. Они практически не представляют интереса как предметы залога. В то же время у иностранных марок чаще всего перепродаются как бестселлер 2000-х годов Ford Focus, так и последних лет — Kia Rio, а также модели с высокой остаточной стоимостью, такие как Toyota Camry.
Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что изменения на рынке новых автомобилей, связанные с уходом и приостановкой деятельности иностранных игроков, создают повышенный интерес к иномаркам, и их остаточная стоимость в таких условиях может оцениваться выше. Одновременно на фоне общего удорожания автомобилей в 2022 году часть клиентов смещалась на вторичный рынок, в том числе в наиболее низкий его ценовой сегмент, продолжает он: «В таких условиях продать Lada можно было по достаточно привлекательной цене, что, возможно, делало этот инструмент получения средств интереснее для владельцев, чем залог».
Средняя стоимость предмета залога в 2022 году выросла на 17%, до 856,1 тыс. руб. Средний чек по автозаймам — на 14,7%, до 276,9 тыс. руб., причем его величина росла от квартала к кварталу, достигнув максимума в 287,7 тыс. в июле—сентябре. Как сообщал “Ъ” 28 ноября 2022 года, крупнейшие микрофинансовые компании по итогам девяти месяцев 2022 года улучшили результаты работы год к году и быстрее банков адаптируются к кризису.
Общее число новых займов у CarMoney в 2022 году оказалось на 4% меньше, чем годом ранее, составив 6,4 тыс., и из них всего 249 пришлось на китайские автомобили. При этом доля автомобилей китайских марок на первичном рынке в 2022 году выросла сразу на 11,9 процентного пункта, до 19,4%, что сопоставимо с долей корейских брендов, по оценке «Автостата». Основную же долю по-прежнему занимают российские марки (29,4%). Напомним, по итогам первого полугодия 2022 года CarMoney впервые зафиксировал использование китайских машин в качестве предмета залога (см. “Ъ” от 24 августа). По итогам года среди них в основном наиболее популярная китайская марка Chery, а также Geely, Lifan, Haval и другие.
В основном, по данным сервиса, займы под залог автомобиля в 2022 году все так же брали на ремонт квартиры, дачи и иных помещений (33% от общего числа), на личные нужды, в числе которых образование, лечение и покупки (26%), и рефинансирование других обязательств (21%). При этом меньшим спросом стал пользоваться этот инструмент для трат на отдых, отпуск или праздники, а в периоды «наибольшей неопределенности» в течение года показатель сокращался почти в 2,5 раза — с 3,47% до 1,39%. Спрос на автозалоги со стороны предпринимателей для развития бизнеса, наоборот, растет. Среди регионов по количеству выданных займов под залог автомобилей среди первичных клиентов в топ-5 вошли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.