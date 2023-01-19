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Коммерсантъ FM
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ЕАБР вышел из уставного капитала КамАЗа

Евразийский банк развития (ЕАБР) передал «дочке» КамАЗа ООО «Финансово-лизинговая компания "КамАЗ"» 3,72% акций компании и вышел из ее уставного капитала. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сделка прошла 12 июля 2022 года. В тот день акции КамАЗа на Мосбирже торговались по 89,8 руб. за акцию. Размер сделки мог составить около 2,36 млрд руб.

ЕАБР вошел в уставный капитал КамАЗа в 2018 году. В рамках сделки КамАЗ передал ЕАБР 3,72% акций, тогда сделка оценивалась в 1,53 млрд руб. В КамАЗе сообщали, что в результате соглашения получат нового партнера для реализации инвестпроектов. В ЕАБР также говорили, что передали КамАЗу 9,5 млрд руб. в качестве финансирования.

Весной КамАз попал под санкции стран ЕС, США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии из-за военной операции на Украине.

Олеся Павленко

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