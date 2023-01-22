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Коммерсантъ FM
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Aurus планирует выпускать электромобили

Российские люксовые автомобили Aurus начнут выпускать в электрической модели. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено Aurus. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим»,— сказала Виктория Абрамченко «РИА Новости».

В 2022 году продажи люксовых автомобилей в России упали на 55% из-за санкций. По информации «Автостата», в ноябре 2022 года было продано три автомобиля Aurus. В декабре Aurus также объявила о планах выпустить 200 машин Komendant.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Aurus Komendant разгоняет производство».

Олеся Павленко

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