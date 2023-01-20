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Коммерсантъ FM
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Toyota вернулась с запчастями

Что означает решение концерна в сфере поставок комплектующих

Toyota снова отправляет запчасти в Россию: японский автоконцерн возобновил прямые поставки компонентов и разрешил своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые распространяются ограничения, выяснили «Известия». Весной 2022 года компания, как и другие автопроизводители, прекратила ввозить запасные части и новые автомобили для российского рынка, ссылаясь на проблемы с логистикой. Но, по данным газеты, в конце прошлого года Toyota восстановила цепочки для гарантийного ремонта машин и их техобслуживания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Что могло повлиять на политику Toyota? И пойдут ли на такой же шаг другие зарубежные автопроизводители? Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что на это влияет сразу несколько причин:

«Все эти трудности зависят от трех ключевых вещей. Есть санкционное давление и опасения штаб-квартир попасть под ограничения. Практически для всех автомобильных брендов решение уходить или нет с российского рынка было продиктовано во многом этой позицией. Второй момент — есть имидж марки. Компании заботятся о покупателях своих автомобилей, стараются им помогать, и для автовладельцев важно, бросила их компания в какой-то ситуации или нет. Если мы говорим о Toyota, то это очень надежная марка. К тому же, она в сложных ситуациях не бросает своих клиентов. Третье — бизнес есть бизнес. Все-таки люди доверяли компании, продвигали ее бренд, продавали и помогали обслуживать ее автомобили и так далее, а у японцы традиционно выстраивают долгосрочные и долговременные отношения».

Как глава Toyota Motor Co прокомментировал закрытие производства в России

“Ъ FM” отправил запрос в российское подразделение японского концерна. Ситуацию с параллельным импортом там комментировать не стали, зато уточнили, что прямые поставки некоторых запчастей для гарантийных ремонтов и отзывных кампаний возобновились в тестовом режиме. При этом наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной партией, а возобновить полноценные поставки в первую очередь мешает серьезное нарушение логистических цепочек, заключили в Toyota.

Критических сложностей с запчастями, в том числе для этой марки машин, сейчас нет. Но по некоторым группам определенный дефицит присутствует, рассказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Это не только решение Toyota. Так же поступают Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Volvo. Запасные части для машин, которые должны были быть официально поставлены на российский рынок для последующего гарантийного ремонта, в страну ввозятся. Все эти марки и концерны продолжают почти по всем товарным группам доставлять эти компоненты. Можно говорить о некоторых исключениях — а это сложные электронные блоки — и основная проблема наблюдается с ними.

Многие производители в силу влияния санкций из матрицы поставок исключают именно то, что является самым главным дефицитом — сложные системы управления автомобилем. Если же мы говорим о тормозных колодках, фильтрах, маслах, этого всего у нас достаточно.

Кроме того, на сегодняшний день понятие "центральный склад производителя" никто не отменял. Все товаропроводящие сети находятся в структурной зависимости от прежних каналов поставки. У нас так же проводятся все аудиты на складах, так же заполняются все формы в системах производителей, как и раньше. Как все запчасти приходили напрямую на центральные склады производителя, так они и приходят. Второй вопрос, в каком объеме, по каким ценам, в каком количестве и за исключением чего. Вот это самая принципиальная разница. Все остальное осталось по-прежнему».

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Тем временем запчасти для некоторых иномарок, по данным Российского союза автостраховщиков, в декабре 2022-го по сравнению с началом прошлого года подорожали в два-три раза. Особенно заметно выросли в цене детали кузова, стекла, фары и приборные панели.

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Владимир Расулов

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