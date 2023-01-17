Приложения для удаленного управления Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в РФ

Мобильные приложения ряда автомобильных брендов не работают в России. Речь идет о производителях разных стран — Чехии (Skoda), Южной Кореи (Kia) и Японии (Infiniti и Nissan). Дилерский центр «Автоспеццентр», который продает автомобили этих марок, сообщил ТАСС, что не получил никаких уведомлений на этот счет.

Речь идет о приложениях-коннектах, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля. На сайте Skoda говорится, что с помощью сервисов можно найти автомобиль, а также управлять им. Приложения для Kia и Nissan позволяют удаленно запускать двигатель, отрывать и закрывать замки.

Продолжают работать приложения китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR. Дилерский центр «Автодом» рассказал, что не возникает проблем с приложениями BMW, Mercedes-Benz, AudiService. Приложение Porsche было отключено летом 2022 года. У владельцев Land Rover и Jaguar возникают сложности с работой сервисов.

Леонид Уварчев