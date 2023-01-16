Стоимость техобслуживания LADA выросла на 4,5%

Рекомендованная максимальная розничная цена технического обслуживания (ТО) автомобилей LADA выросла с середины января 2023 года, пишет портал «Лада.Онлайн». В среднем по всему модульному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%.

В материале портала отмечается, что итоговая стоимость ТО, указанная в таблице по городу Тольятти, рекомендуется АвтоВАЗом как максимальная розничная цена и может отличаться от действительных цен официальных дилеров LADA.

«Нулевое» ТО для Lada Granta в версии с 1,6-литровым 90-сильным двигателем стоит 2300 руб., а шестое — 32 тыс. руб. Первичное ТО автомобиля с 87-сильным двигателем обойдется владельцу в 10 600 руб., а шестое — в 28 200 руб. Увеличение стоимости по всей линейке составило от 100 руб. до 4 тыс. руб.

Выросла стоимость первичного обслуживания Lada Vesta. Теперь за первое ТО автовладельцы заплатят от 11 400 до 16 700 руб., за шестое — от 36 400 до 40 700 руб. в зависимости от мощности двигателя. За ТО XRay, об остановке выпуска которого АвтоВАЗ сообщил в сентябре прошлого года, необходимо заплатить от 12 100 до 38 200 руб., что на 200–4800 руб. выше предыдущей стоимости.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок за 2022 год сократился на 58,8%, в стране купили менее 700 тыс. новых легковых машин. При этом рыночная доля LADA в России в прошедшем году состаляла 27,9%.

Подробнее о ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ».

Милена Костерева