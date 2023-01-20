«Известия»: Toyota возобновила поставки в Россию запчастей

Российская «дочка» Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию в конце 2022 года и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей. Об этом сообщают «Известия».

Издание ссылается на судебные разбирательства «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором. Иск к «Тойота Мотор» был подан в начале июня, от компании потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей.

В декабре компания направила в суд письмо, в котором заявила, что прекратила поставки из-за торговых ограничений и трудностей в логистике. В ОПИ «Известям» уточнили, что в суде «Тойота Мотор» подтвердила начало самостоятельного импорта деталей и в качестве доказательств предоставила таможенные декларации.

«Действия "Тойоты Мотор" фактические подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей — с помощью прямых поставок и через параллельный импорт»,— заявил изданию глава ОПИ Олег Павлов.

В марте прошлого года Toyota начала сворачивать операции в России. 23 сентября концерн заявил о закрытии завода в поселке Шушары в Санкт-Петербурге в связи с перебоями поставок комплектующих. При этом решение не предполагало сворачивание бизнеса компании в России. «Ъ» писал, что Toyota была готова передать завод другому инвестору, если бы тот нашелся.

Дарья Эрозбек