Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: Toyota возобновила поставки в Россию запчастей

Российская «дочка» Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию в конце 2022 года и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей. Об этом сообщают «Известия».

Издание ссылается на судебные разбирательства «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором. Иск к «Тойота Мотор» был подан в начале июня, от компании потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей.

В декабре компания направила в суд письмо, в котором заявила, что прекратила поставки из-за торговых ограничений и трудностей в логистике. В ОПИ «Известям» уточнили, что в суде «Тойота Мотор» подтвердила начало самостоятельного импорта деталей и в качестве доказательств предоставила таможенные декларации.

«Действия "Тойоты Мотор" фактические подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей — с помощью прямых поставок и через параллельный импорт»,— заявил изданию глава ОПИ Олег Павлов.

В марте прошлого года Toyota начала сворачивать операции в России. 23 сентября концерн заявил о закрытии завода в поселке Шушары в Санкт-Петербурге в связи с перебоями поставок комплектующих. При этом решение не предполагало сворачивание бизнеса компании в России. «Ъ» писал, что Toyota была готова передать завод другому инвестору, если бы тот нашелся.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...