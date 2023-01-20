В 2022 году доля кредитов на российские автомобили выросла в четыре раза

По итогам 2022 года 42% выданных автокредитов на покупку новых машин пришлось на российские бренды. Показатель вырос в четыре раза по сравнению с 2021 годом, следует из данных «Открытие Авто». Наиболее популярными среди россиян оказалась покупка Lada. По итогу 2022 году в основном автозаемщики приобретали Lada Granta, Hyundai Creta, Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio.

26% автокредитов пришлось на корейские автомобили, 13% — на европейские, 12% — на китайские, 7% — на японские. Доля американских автомобилей составила менее 1%. В 2021 году набольшее количество автокредитов было выдано на корейские бренды — 50%. Доля российских брендов в 2021 году составляла 9%.

В 2022 году общая доля АвтоВАЗа в российском авторитейле составила 27%. Основной объем продаж компании приносит Lada Granta.

Согласно данным экспертов, в 2022 году заемщики чаще всего приобретали подержанные автомобили. Их доля заняла 60%. В пятерку самых популярных кредитных моделей в этом сегменте вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta и Volkswagen Polo. «Открытие Авто» отмечает, что спрос на вторичном рынке стабильно высокий, однако образцов этого сегмента становится меньше.

Вместе с тем во второй половине 2022 года увеличилась доля автокредитов на новые автомобили. Это произошло на фоне введения программы льготного автокредитования. В этом сегменте самыми популярными оказались Lada, Hyundai, Kia, Haval и Renault.

В «Открытии Авто» подчеркнули, что проблема дефицита остается в России актуальной. Параллельный импорт, считают эксперты, не сможет заместить ушедшие бренды. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году российский авторынок сократился на 58,8%. Это произошло на фоне проблем с логистикой поставок и санкций. Ряд крупных зарубежных автоконцернов в том числе Renault, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, прекратили свою деятельность в России. На сегодняшний день производство в России продолжают АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и китайский Haval.

Подробнее о последствиях 2022 года для российского авторынка — в материале «Ъ» «Распад на запчасти».

Лусине Баласян