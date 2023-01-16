ОБСЕ после появления фото и видео с машинами с логотипом миссии в Донбассе напомнила, что не работает в регионе

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировали видео и фотографии из соцсетей, на которых видны машины с символикой организации в Донбассе. В ОБСЕ отметили, что не присутствуют в Донбассе.

«У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ»,— сказано в сообщении ОБСЕ в Twitter.

Накануне украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографию, на которой видны белые внедорожники Toyota Land Cruiser с логотипом ОБСЕ на автовозах. Утверждалось, что фото сделано перед КПП возле поселка городского типа Изварино в ЛНР, автовозы въезжают из России. Российский военкор Александр Коц также публиковал видео с белыми внедорожниками с логотипом ОБСЕ. По его словам, их заметили на пункте пропуска «Изварино» в ЛНР, колонна двигалась в сторону Луганска.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была развернута в Донбассе в марте 2014 года. В марте 2022 ода она прекратила свою работу после истечения срока мандата. В апреле 2022 года в ЛНР запретили деятельность ОБСЕ.

Что происходит на 327-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-материале «Ъ».

Олеся Павленко