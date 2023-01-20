Продажи мотоциклов в России сократились на 15,9%

В 2022 году российский рынок новых мотоциклов сократился на 15,9%, сообщает агентство «Автостат».

За январь-декабрь было продано 15,4 тыс. новых мотоциклов, тогда как за весь 2021 год продажи составили 18,4 тыс. шт. В топ-5 самых популярных марок вошли Bajaj (2,3 тыс. шт.; -4,3%), Regulmoto (1,9 тыс. шт.; +86%), Motoland (1,8 тыс. шт.; -2,7%), BMW (1 тыс. шт.; -62,9%) и Avantis (912 шт.; рост в 2,4 раза).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократился на 58,8%, до 687,3 тыс. шт.

Максим Вершинин