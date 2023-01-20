В Чечне предложили наладить производство «Джихад-машин» и создать центр по ремонту военной техники

Власти Чечни предложили федеральному Минпромторгу наладить в регионе производство легкового военного автомобиля под названием «Джихад-машина» и создать крупный центр по ремонту и обслуживанию военной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трехместные боевые багги «Чаборз-М3"

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Трехместные боевые багги «Чаборз-М3"

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Такая инициатива, как сообщили ТАСС в правительстве Чечни, обсуждалась накануне, 19 января, во время рабочих встреч с руководством Минпромторга РФ премьер-министра ЧР Муслима Хучиева и министра промышленности и энергетики Адама Хакимова.

Военные «Джихад-машины» предлагается выпускать на заводе ООО «Чеченавто». Поскольку к заводу подведена железнодорожная ветка, на базе этого предприятия также планируется создать центр по ремонту и обслуживанию военной техники, сообщили в правительстве республики.

Ранее сообщалось, что власти Чечни в 2023 году планируют создать на базе «Чеченавто» первый на юге России автомобильный кластер. Сейчас на «Чеченавто» собирают автомобили Lada Granta и «Газель Next».