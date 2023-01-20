Решение, которое никого не делает счастливее

19 января Акио Тойода, глава Toyota Motor Co, дал большое интервью журналисту Toyota Times, в котором в том числе рассказал, как он принимал решение о закрытии завода в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

«С тех пор как я стал президентом компании, мне пришлось трижды по разным причинам закрывать наши заводы, — признался господин Тойода, — и всегда это были болезненные решения. Сначала это было прекращение нашего совместного проекта с GM. Вторым было предприятие в Австралии. Я думал, на этом закончится… Ведь подобного рода решения отражаются на судьбах множества людей, которые не только любят автомобили, но и вместе с нами их делают. В России или любой другой стране производство машин — это то, что объединяет людей. И решение закрыть производство никого не делает счастливее. Но ситуация, в которую мы попали, была навязана войной — тем, над чем я не властен. Даже после ее начала сотрудники хотели продолжать работу. Однако автомобильное производство зависит от множества обстоятельств, без взаимной гармонии которых мы просто не можем функционировать. До определенного момента я чувствовал, что мы все еще можем предоставить нашим сотрудникам и другим заинтересованным сторонам финансовую поддержку и время для планирования следующего этапа их жизни. Но мы не могли это делать долго».

Также господин Тойода рассказал о том, что, закрывая предприятие в России, он постарался максимально оставить «бумажный след», чтобы в дальнейшем избежать обвинений в том, что вследствие этого решения были нарушены те или иные законы и правила. Все сотрудники – как российские, так и японские – получали письменные директивы, хотя в практике компании обычно пользуются устными распоряжениями. В итоге, по словам президента Toyota Motor, «мы ясно и открыто объяснили свое решение. Я получил слова благодарности и информацию, что у многих людей их карьера продолжается. Это позволяет мне немного легче дышать».

Toyota Times — СМИ, принадлежащее Toyota Motor Co и созданное, как заявляют в компании, для того, чтобы рассказывать о деятельности Toyota и всего, что связанно с ней связано, из первых уст. Среди журналистов, которые перешли на работу в Toyota Times, известный ведущий новостей Юта Томикава, который и провел первое интервью Toyota Times с главой компании

Анна Килимник