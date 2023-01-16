Продажи новых электромобилей в России выросли на треть

В 2022 году продажи новых электромобилей в России выросли на 33%, сообщает «Автостат».

По данным аналитического агентства, в прошлом году на российском рынке были реализованы 2,9 тыс. новых электромобилей, что стало новым рекордом для России. Лидерами продаж стали Tesla (991 шт.; +35%), Volkswagen (435 шт.; рост в 40 раз), Audi (308 шт.; +20%), Evolute (252 шт.) и Porsche (194 шт.; - 67%).

Самыми популярными моделями, проданными в количестве свыше ста экземпляров, в 2022 году оказались Tesla Model Y (475 шт.), Tesla Model 3 (397 шт.), Audi e-tron (289 шт.), Volkswagen ID.4 (272 шт.), Porsche Taycan (194 шт.), Evolute i-Pro (179 шт.) и BMW iX (101 шт.).

Напомним, в 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, объем рынка новых автомобилей в России сократился на 58,8%, до 687,3 тыс. шт.

Максим Вершинин