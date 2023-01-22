«Мерседес-Бенц рус» подал иск к производителю ПО SAP на 189 млн рублей

АО «Мерседес-Бенц рус» подало иск на 189,2 млн руб. к ООО «САП СНГ», заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС. Причина подачи иска не указывается. SAP СНГ является подразделением немецкого производителя ПО SAP в РФ.

Истец является единственным в РФ официальным импортером автомобилей Mercedes-Benz, немецкая компания SAP, которая занимается поставкой корпоративных IT-продуктов, весной объявила об уходе с российского рынка. Источники Tadviser сообщали, что российский топ-менеджмент SAP ведет переговоры с немецким офисом о выделении в самостоятельную структуру.

Ранее к российскому представительству SAP подала иск компания «Азимут». Иск на 330 млн руб., поданный в сентябре, до сих пор рассматривается судом. «Азимут» производит средства навигации для предприятий гражданской авиации.

Мария Федотова