Продажи Haval в России сократились на 14% в 2022 году

По итогам 2022 года в России продали 33 642 автомобиля Haval, сообщается на сайте Корпорации развития и поддержки Тульской области. Машины выпускает китайская Great Wall на заводе под Тулой. За прошлый год их продажи сократились на 14%.

Доля бренда на российском рынке при этом выросла более чем вдвое, до 7,2%. В декабре 2022 года в России было продано 4629 автомобилей Haval — на 6% больше, чем в годом ранее. К началу 2023 года дилерская сеть Haval в стране включает 121 центр.

Самой популярной моделью бренда в России снова стал компактный кроссовер Haval Jolion: было продано 17 112 таких машин — на 73% больше, чем годом ранее. Этот автомобиль также занял шестое место в рейтинге самых популярных моделей на российском рынке, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

АЕБ сообщала, что авторынок РФ в 2022 году сократился почти на 59%, до 0,69 млн машин. В ассоциации обращали внимание на сложившийся на рынке дефицит автомобилей и объясняли, что в условиях сложной логистики и динамичных поставок цены не могут снижаться. В 2023 году эксперты ожидают роста рынка новых автомобилей на 12%.

О том, какие бренды появятся в России в текущем году, читайте в материале «Ъ FM» «Авторынок заполняют марками».

Лаура Кеффер