«Автогражданка» буксует с ремонтом

Ремонтировать машину по «автогражданке» становится накладно. Доля натурального возмещения по ОСАГО в конце 2022 года упала почти до нуля, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков. При этом, как говорят эксперты, альтернативная денежная компенсация от страховых компаний нередко оказывается в разы меньше той суммы, которую реально надо потратить на восстановление автомобиля. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По закону об ОСАГО, за ремонтом к страховщику может обратиться только автовладелец, которого признали потерпевшим в ДТП. Пару лет назад в такую ситуацию попала одна из клиенток адвоката Игоря Стремоусова. В аварии пострадала задняя часть ее автомобиля. По словам юриста, сервис посчитал стоимость ремонта по направлению компании, но та в итоге решила не оплачивать его, а выдала пострадавшей денежную компенсацию.

Женщина потом сама обратилась на станцию техобслуживания и немало удивилась тому, что восстановление машины обойдется в 250 тыс. руб., и полученной от страховщика суммы на это явно не хватит, рассказал Игорь Стремоусов: «Страховая компания выплатила клиентке порядка 83 тыс. руб. Когда она обратилась с этим бюджетом в сервисный сервис, выяснилось, что для ремонта ее авто смета должна быть в три раза больше. Страховщик указал, что все свои обязательства исполнил и отказался дискутировать на эту тему».

В первые месяцы 2022 года компании максимум в 11% случаев отправляли на ремонт пострадавшие в ДТП машины. А к концу 2022-го этот показатель устремился к нулю. По закону, игроки рынка должны отремонтировать автомобиль на станциях техобслуживания за 30 дней.

Но из-за дефицита запчастей сделать это в срок и качественно практически нереально, говорит глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев: «Либо срок доставки составляет более 30 дней, и уже это не позволяет отремонтировать автомобиль, либо в наличии не вся номенклатура, необходимая для ремонта. Пять запасных частей есть — шестой нет. Станция технического обслуживания не может оставить у себя машину и ждать, пока придет недостающая запасная часть, которую он дополнительно заказал».

А дальше возникает интересная коллизия. Страховщики рассчитывают стоимость ремонта по единой методике от Банка России. И по этим правилам зачастую получается, что автовладелец так или иначе вынужден доплачивать за восстановление своей машины, говорит автоюрист центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков: «Страховая компания высчитывает по единой методике, а расчеты по ней далеки от рыночной.

В любом случае человеку приходится либо добавлять свои деньги, либо судиться уже непосредственно с виновником ДТП и взыскивать разницу между тем, что заплатила страховая компания, и реальным ремонтом по рыночной стоимости».

При этом нельзя забывать и о лимитах. По закону, страховая фирма может потратить на восстановительный ремонт машины не больше 400 тыс. руб. А при ущербе жизни и здоровью человека — максимум 500 тыс. руб.

Впрочем, добиться полного возмещения можно, но это небыстрый процесс, подчеркивает автоюрист, автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев: «Если страховая не заменила в одностороннем порядке ремонт выплатой, то вы будете подавать досудебную претензию в страховую компанию, потом обращаться к финансовому уполномоченному, и после того, как он рассмотрит ваше обращение, можете идти в суд.

Здесь человек претендует на выплату за вычетом износа. А если потерпевшему по ОСАГО выдали направление, а потом вдруг страховая компания передумала и заплатила ему деньги, он имеет право претендовать на выплату без учета износа».

Страховщики тем временем предлагают выход: чтобы они чаще восстанавливали машины по ОСАГО, надо увеличить срок ремонта до 60 дней и по возможности легализовать б/у запчасти. Правда, регулятору такая идея не нравится. В Центробанке считают, что клиенты в этом случае долго не смогут пользоваться автомобилями, а безопасность на дорогах в свою очередь снизится.

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Иван Корякин