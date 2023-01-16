Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Автогражданка» буксует с ремонтом

Как быстро можно восстановить авто по ОСАГО

Ремонтировать машину по «автогражданке» становится накладно. Доля натурального возмещения по ОСАГО в конце 2022 года упала почти до нуля, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков. При этом, как говорят эксперты, альтернативная денежная компенсация от страховых компаний нередко оказывается в разы меньше той суммы, которую реально надо потратить на восстановление автомобиля. Подробности — у Владимира Расулова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По закону об ОСАГО, за ремонтом к страховщику может обратиться только автовладелец, которого признали потерпевшим в ДТП. Пару лет назад в такую ситуацию попала одна из клиенток адвоката Игоря Стремоусова. В аварии пострадала задняя часть ее автомобиля. По словам юриста, сервис посчитал стоимость ремонта по направлению компании, но та в итоге решила не оплачивать его, а выдала пострадавшей денежную компенсацию.

Как подержанные автозапчасти монтируются к ОСАГО

Как подержанные автозапчасти монтируются к ОСАГО

Женщина потом сама обратилась на станцию техобслуживания и немало удивилась тому, что восстановление машины обойдется в 250 тыс. руб., и полученной от страховщика суммы на это явно не хватит, рассказал Игорь Стремоусов: «Страховая компания выплатила клиентке порядка 83 тыс. руб. Когда она обратилась с этим бюджетом в сервисный сервис, выяснилось, что для ремонта ее авто смета должна быть в три раза больше. Страховщик указал, что все свои обязательства исполнил и отказался дискутировать на эту тему».

В первые месяцы 2022 года компании максимум в 11% случаев отправляли на ремонт пострадавшие в ДТП машины. А к концу 2022-го этот показатель устремился к нулю. По закону, игроки рынка должны отремонтировать автомобиль на станциях техобслуживания за 30 дней.

Но из-за дефицита запчастей сделать это в срок и качественно практически нереально, говорит глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев: «Либо срок доставки составляет более 30 дней, и уже это не позволяет отремонтировать автомобиль, либо в наличии не вся номенклатура, необходимая для ремонта. Пять запасных частей есть — шестой нет. Станция технического обслуживания не может оставить у себя машину и ждать, пока придет недостающая запасная часть, которую он дополнительно заказал».

А дальше возникает интересная коллизия. Страховщики рассчитывают стоимость ремонта по единой методике от Банка России. И по этим правилам зачастую получается, что автовладелец так или иначе вынужден доплачивать за восстановление своей машины, говорит автоюрист центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков: «Страховая компания высчитывает по единой методике, а расчеты по ней далеки от рыночной.

В любом случае человеку приходится либо добавлять свои деньги, либо судиться уже непосредственно с виновником ДТП и взыскивать разницу между тем, что заплатила страховая компания, и реальным ремонтом по рыночной стоимости».

При этом нельзя забывать и о лимитах. По закону, страховая фирма может потратить на восстановительный ремонт машины не больше 400 тыс. руб. А при ущербе жизни и здоровью человека — максимум 500 тыс. руб.

Как сильно в России снизились выплаты по ОСАГО

Впрочем, добиться полного возмещения можно, но это небыстрый процесс, подчеркивает автоюрист, автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев: «Если страховая не заменила в одностороннем порядке ремонт выплатой, то вы будете подавать досудебную претензию в страховую компанию, потом обращаться к финансовому уполномоченному, и после того, как он рассмотрит ваше обращение, можете идти в суд.

Здесь человек претендует на выплату за вычетом износа. А если потерпевшему по ОСАГО выдали направление, а потом вдруг страховая компания передумала и заплатила ему деньги, он имеет право претендовать на выплату без учета износа».

Страховщики тем временем предлагают выход: чтобы они чаще восстанавливали машины по ОСАГО, надо увеличить срок ремонта до 60 дней и по возможности легализовать б/у запчасти. Правда, регулятору такая идея не нравится. В Центробанке считают, что клиенты в этом случае долго не смогут пользоваться автомобилями, а безопасность на дорогах в свою очередь снизится.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...