Главные новости Юга России. Коротко

Дом Гудермана в Ростове изымут в муниципальную собственность. Старинный особняк, расположенный на ул. Донской, 15/8 в Ростове-на-Дону, необходимо передать властям из-за угрозы разрушения, сообщается в распоряжении администрации города.

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В Ростове до конца января откроется два дилерских центра «Москвича». Приобрести автомобили в донской столице можно будет в салонах ААА Моторс и Fresh Auto, сообщает пресс-служба компании.

«Известия»: Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году не состоится. Организаторы Российского инвестиционного форума в Сочи не планируют проводить мероприятие в 2023 году, сообщает издание со ссылкой на источники в компании Росконгресс (оператор форума), а также на собеседников в бизнес-сообществе.

Стартовала разработка проекта трассы между Ростовом и Джанкоем. Проектные организации приступили к разработке документации по строительству дороги из Ростова-на-Дону в Крым, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Бывший мэр Краснодара продолжит службу в зоне СВО. Экс-глава администрации Краснодара Евгений Первышов (на фото третий слева в первом ряду) продлит контракт на военную службу в зоне проведения специальной военной операции, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

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Компания-собственник недостроенной высотки на Гвардейской площади в Ростове ликвидируется. ООО «Фрихауз», владевшее зданием с 2020 года, перешла в стадию ликвидации. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Прокуратура запросила суровые наказания участникам «Банды амазонок», обвиняемым в убийствах и грабежах. Гособвинение предложило назначить подсудимым, ранее признанным виновными в преступлениях, совершенных на Дону и Ставрополье в 2007-2013 годах, максимальные наказания: пожизненный срок Сергею Синельнику и по 25 лет колонии Анастасии Синельник, Инессе и Виктории Тарвердиевым.

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Верховный суд отклонил жалобу на снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке Ростова. Жильцы с 2021 года пытались оспорить решение о расселении и сносе дома, однако Верховный суд поставил точку в резонансной истории. Собственники 52 из 60 квартир разрушающегося здания уже покинули его, получив компенсации, а часть жильцов медлит, добиваясь дополнительных выплат.

В Ставрополе построят канализационную насосную станцию за 6,5 млрд рублей. В юго-западной части Ставрополя к 2025 году будет построена новая канализационная насосная станция и очистные сооружения стоимостью 6,5 млрд руб., сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Продажа контрольных пакетов «Евразийского» и «Ростовводоканала» откладывается. Как стало известно «Ъ-Юг», продажа акций управляющей компании ростовского Водоканала отложена из-за несогласия с их оценкой владельца контрольного пакета Станислава Светлицкого, отбывающего срок за мошенничество. Пока акции не переданы новому собственнику, стратегическое управление предприятием затруднено.

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Красинскую СЭС мощностью 60 МВт построят в Калмыкии до конца 2023 года. Компания «Юнигрин Энерджи» в 2023 году завершит строительство Красинской солнечной электростанции в Лаганском районе Калмыкии, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе компании. Прогнозная годовая выработка СЭС составит порядка 99,5 млн кВт*ч.

«ДОМ.РФ» взыскивает 470 млн рублей с осужденных за мошенничество предпринимателей. Как стало известно «Ъ-Юг», АО «ДОМ.РФ» взыскивает со Станислава Леонтьева и Льва Третьякова ущерб, нанесенный при комплексном освоении территории площадью 73 га в Краснодаре. Предприниматели уклонялись от уплаты арендных платежей АИЖК (теперь АО «ДОМ.РФ»), также Станислав Леонтьев попытался выкупить землю за 100 млн руб. при кадастровой стоимости 2,5 млрд руб.