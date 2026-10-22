КСИР намерен представить новый вид оружия под названием «отец всех бомб»
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готовится представить новый вид вооружения под названием «отец всех бомб». Об этом рассказал представитель КСИР Хоссейн Мохебби в интервью местному телеканалу SNNTV.
«Мы находимся на этапе подготовки к презентации "отца всех бомб". Это нечто новое для врага»,— заявил Хоссейн Мохебби. Информации о характеристике вооружения он не привел.
15 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения по ядерным объектам Ирана крупнейшей авиабомбы в арсенале — GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), которую неофициально называют «матерью всех бомб».