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Компания-собственник недостроенной высотки на Гвардейской площади в Ростове ликвидируется

Компания ООО «Фрихауз», владевшая недостроенным зданием на Гвардейской площади в Ростове, перешла в стадию ликвидации. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Cергей Иванов

Фото: Cергей Иванов

По данным информационной системы, компания подала заявление о ликвидации юридического лица 10 января текущего года. Также кредитор ООО «Фрихауз» Юлия Давыдова подала иск о банкротстве компании.

ООО «Фрихауз» получило права на недостроенное здание на Гвардейской площади в 2020 году от компании «Свиссбэл», начавшей строительство в 2006 году. Застройщик возвел только 19 этажей из 22. «Фрихауз» планировала завершить объект к 2025 году. Был продлен срок аренды земли под зданием. Однако, в ноябре 2022 года объект выставили на продажу за 800 млн руб.

Анастасия Назарова

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