«Банде амазонок» предложили по максимуму

В Ростовском областном суде прокурор запросил сроки лишения свободы для участников преступной группы, которую в СМИ называют «бандой амазонок». Ранее коллегия присяжных признала фигурантов виновными в убийствах и грабежах, совершенных в 2007–2013 годах в Ростовской области и Ставропольском крае. Представитель гособвинения предложил назначить подсудимым максимальные наказания: пожизненный срок Сергею Синельнику и по 25 лет колонии Анастасии Синельник, Инессе и Виктории Тарвердиевым. Мать и дочь Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину, супруги Синельник настаивают на своей непричастности к совершенным преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инесса Тарвердиева (слева) и Виктория Тарвердиева (в центре)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Инесса Тарвердиева (слева) и Виктория Тарвердиева (в центре)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростовском областном суде состоялось обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу так называемой банды «Ростовские амазонки». Гособвинитель попросил назначить Сергею Синельнику пожизненный срок в колонии особого режима, Анастасии Синельник, Инессе и Виктории Тарвердиевой — по 25 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года (это максимально возможное наказание для женщин, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством). Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

«Банда амазонок» действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года.

Ее участников обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, разбойных нападениях, 60 кражах, а также преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

Основательницей банды правоохранители считают Инессу Тарвердиеву. Она проживала с мужем и дочерью Викторией в Ставропольском крае. В конце 1990-х супруга женщины нашли мертвым. По версии следствия, убийство совершили Инесса Тарвердиева и Роман Подкопаев, который стал ее сожителем. В 1998–2003 годах пара, по данным следствия, убила на территории Ставропольского края и Калмыкии пять человек, в том числе двух несовершеннолетних девочек.

Как считают следователи, позже к деятельности супругов подключились родная сестра Подкопаева Анастасия и ее муж, сотрудник ДПС Сергей Синельник.

По версии обвинения, члены банды совершали нападения на граждан, а супруги Синельник оказывали им содействие, занимались укрывательством преступлений, в ряде случаев принимали участие в хищении имущества потерпевших.

Роман Подкопаев был ликвидирован при задержании в 2013 году. Остальные предполагаемые участники «банды амазонок» стали фигурантами уголовных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Синельник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Анастасия Синельник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В декабре 2017 года Ростовский областной суд признал Инессу Тарвердиеву, ее дочь Викторию, а также Сергея и Анастасию Синельник членами банды, совершившей убийства десяти человек. Супруги Синельник, как соучастники, были приговорены соответственно к 19 и 20 годам колонии, мать и дочь Тарвердиевы — к 21 и 16 годам лишения свободы. Синельники вину не признали, а Инесса Тарвердиева заключила досудебное соглашение, активно сотрудничая со следствием.

Второе уголовное дело поступило в Ростовский областной суд в марте 2020 года. Потерпевшими по нему признаны 98 человек.

В основу обвинения положены, как и в первом деле, показания Инессы Тарвердиевой. Она и ее дочь Виктория полностью признали вину.

Обвиняемые в соучастии супруги Синельник отрицают свою причастность к вменяемым им преступлениям и называют доказательства по делу сфальсифицированными.

29 ноября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Инессу и Викторию Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем эпизодам предъявленного им обвинения, с Анастасии Синельник один эпизод сняли.

Среди жертв банды — нижегородский собровец Дмитрий Чудаков, его дети 11-летняя Вероника и 6-летний Александр и супруга Ирина. Семья подполковника была убита во время возвращения домой с черноморского побережья в июле 2009 года. Машина офицера была обнаружена на трассе М4 в районе поселка Рассвет: взрослые застрелены, а на теле девочки обнаружено 37 ножевых ранений.

Первоначально в убийстве семьи подполковника и других инкриминируемых «ростовским амазонкам» преступлениях обвинялся житель Аксая Алексей Серенко.

После четырех лет незаконного уголовного преследования Генпрокуратура принесла Алексею Серенко извинения, а казна выплатила ему компенсацию в 300 тыс. руб.

Потерпевшая по делу Валентина Чудакова, мать собровца, не признала причастность к убийству семьи ее сына ни Алексея Серенко, ни «банды амазонок», считая, что преступление совершили другие люди, не установленные следствием.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону