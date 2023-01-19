Дом Гудермана на ул. Донской в Ростове изымут в муниципальную собственность

Доходный дом Гудермана, расположенный по адресу ул. Донская 15/8 в Ростове-на-Дону, изымут в муниципальную собственность из-за угрозы обвала. Соответствующее распоряжение подписано главой администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: google.com Фото: google.com

Согласно документу, участок площадью 969 кв. м. под домом будет изъят. Собственникам недвижимого имущества, расположенного на участке, выплатят компенсацию.

Как пояснила «Ъ-Юг» координатор объединения «МойФасад» Елена Чернышева, изъятие объекта в муниципальную собственность не подразумевает его сноса. Передача участка в собственность местных властей необходима по законодательству для его сохранения.

Доходный дом Гудермана является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в конце XIX века. По данным альманаха «Донской временник», архитектурный стиль дома — эклектика. Двухэтажное здание имеет цокольный этаж, многоскатную крышу.

По данным сайта госзакупок, в 2015 году здание планировалось снести как аварийное. Однако, исторический особняк удалось сохранить. В январе прошлого года глава администрации Ростова рассказал, что уже начата работа по подготовке проекта реставрации здания. Там планировалось разместить художественную или музыкальную школу. В июне 2022 года у здания обвалилась одна из стен.

Анастасия Назарова