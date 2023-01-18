Ломать, не строить

Верховный суд России отклонил жалобу жителей Ростова о признании их дома в пер. Кривошлыковском, 4, аварийным. Теперь ничто не препятствует выполнению постановления администрации Ростова о сносе дома, жильцы которого с 2021 года пытались оспорить его в судах. Решение Верховного суда фактически ставит точку в судьбе дома, считают эксперты. По данным горадминистрации, собственники 52 из 60 квартир разрушающегося дома уже покинули его, получив компенсации. Часть жильцов медлит, добиваясь дополнительных выплат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обреченный дом покинули уже практически все его жильцы

Фото: ru24.net Обреченный дом покинули уже практически все его жильцы

Фото: ru24.net

Жалоба жительницы дома в пер. Кривошлыковском, 4, Марии Зиньковой в Верховный суд России на решение о сносе дома отклонена, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Напомним, в 2021 году дом в пер. Кривошлыковском был признан аварийным, так как через второй подъезд пятиэтажки прошла трещина, которая продолжала расширяться на протяжении длительного времени. Первоначально планировалось провести капитальный ремонт дома, но, как оказалось, на его балансе для этого не хватало средств. Администрация Ростова-на-Дону приняла решение о сносе здания.

По словам Юрия Овчинникова, жильцы квартир второго подъезда сразу согласились съехать, получили денежные компенсации, некоторые успели приобрести жилье. Однако часть собственников квартир отказалась покидать аварийную пятиэтажку.

В 2021 году проживающие в доме Мария Зинькова и Светлана Смирнова подали иск о признании недействительным постановления о сносе дома в Ленинский районный суд. Иск был отклонен. Жильцы оспорили это решение в Четвертом кассационном суде, но он оставил в силе решение райсуда, после чего они обратились с жалобой на решение кассационной инстанции в Верховный суд, который отклонил жалобу.

Адвокат адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко говорит, что жильцы еще могут адресовать жалобу на имя председателя Верховного суда, но отмечает, что случаи, когда это имеет результат, крайне редки. «В случае, если судья Верховного суда РФ откажет гражданам в передаче их кассационных жалоб для рассмотрения по существу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ, граждане могут подать те же жалобы на имя председателя Верховного суда РФ. Он имеет право отменить определение судьи и передать жалобы для рассмотрения по существу в Судебную коллегию. Но такие случаи крайне редки», — пояснил эксперт.

В августе 2022 года, не дожидаясь исхода судебных разбирательств по иску жительниц дома, власти отключили дом от всех коммуникаций. Отказавшаяся покидать его группа жильцов обратилась в правоохранительные органы с требованием восстановить энергоснабжение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности неустановленных лиц при оказании коммунальных услуг. Глава СКР Александр Бастрыкин трижды требовал доложить о ходе расследования. В октябре прошлого года электро- и водоснабжение дома было восстановлено, но подача тепла так и не возобновилась. Расследование дела еще не закончено.

По данным Юрия Овчинникова, к настоящему времени из 60 квартир дома в муниципальную собственность перешли 50. По двум квартирам проходит процесс оплаты. Еще по семи квартирам прошли судебные процессы и определена их выкупная стоимость. Заседание по определению стоимости последней квартиры прошло в Пролетарском районном суде Ростова 18 января.

Накануне представители администрации Пролетарского района прибыли для опечатывания квартир, что вызвало протесты остающихся в доме жильцов, которые утверждают, что предлагаемые горадминистрацией компенсации не соответствуют рыночной стоимости жилья. По информации администрации, цена квартир колеблется в зависимости от состояния изымаемых помещений от 78,2 тыс. до 102,2 тыс. руб. за кв. м.

Однако, по убеждению части жильцов, в компенсацию также должны входить суммы на расходы по переезду, оплата шести месяцев съема временного жилья и услуг риелторов.

В связи с отсутствием средств на аренду другого жилья они просили продлить срок проживания в аварийном доме, но суд им отказал.

«Граждане, такие как Мария Зинькова, пытаются отстаивать свои права и устраивать митинги. Но на самом деле их жалко, потому что они обмануты определенными людьми, которые оказались рядом с ними. Это один из депутатов городской Думы и ее помощники», — сказал Юрий Овчинников в ходе пресс-конференции.

Ранее депутат Гордумы Наталья Оськина потребовала отставки главы администрации Алексея Логвиненко из-за ситуации с домом в пер. Кривошлыковском.

«Дом будет снесен. Сохранить его не представляется возможным. Планов по использованию участка под домом, который составляет 9 га, у администрации пока нет», — резюмировал Юрий Овчинников.

Анастасия Назарова