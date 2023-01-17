Со всеми невытекающими инвестициями

Как стало известно «Ъ-Юг», продажа акций, контролирующих ростовский Водоканал, отложена на неопределенное время. Объявленные еще в августе торги заблокированы по требованию владельца пакета Станислава Светлицкого. Осужденный за мошенничество предприниматель не согласился с оценкой их стоимости. Акции «Ростовводоканала» могут быть проданы только после того, как суд определит их стоимость. По словам юристов, пока этого не произойдет, стратегическое управление предприятием будет затруднено из-за ограничения прав мажоритарного акционера.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Светлицкий де-юре по-прежнему является участником АО

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Станислав Светлицкий де-юре по-прежнему является участником АО

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принадлежащие Станиславу Светлицкому ценные бумаги были выставлены на аукцион на электронной площадке sberbank-ast. Активы продавались тремя лотами, два из которых включали акции АО «Евразийский», один — акции АО «Ростовводоканал». Начальная продажная цена бумаг «Евразийского» суммарно по двум лотам составляла 881 млн руб., бумаги «Ростовводоканала» предложили за 1,16 млрд руб.

АО «Евразийский», фактическим владельцем которого является Станислав Светлицкий, зарегистрировано в Москве. Компании принадлежат 75% в АО «Ростовводоканал». Остальные 25% принадлежат администрации Ростова. До завершения процедуры торгов связанные со Станиславом Светлицким акции этих компаний будут оставаться в распоряжении Росимущества.

Покупателя планировали определить 14 сентября 2022 года. Однако торги не состоялись, поскольку Чертановский районный суд Москвы временно запретил их проведение.

Как следует из материалов суда, решение о приостановке торгов было принято по требованию Станислава Светлицкого. Он заявил иск о несогласии с оценкой акций. Запрет на проведение аукциона стал обеспечительной мерой до окончания судебного разбирательства по вопросу о стоимости акций.

Таким образом, продажа контрольных пакетов акций «Евразийского» и «Ростовводоканала» отложена на неопределенный срок.

Это ставит под вопрос планы администрации Ростова по реконструкции и развитию Водоканала. Еще на прошлой неделе глава горадминистрации Алексей Логвиненко говорил, что город рассчитывает на приход в Водоканал нового инвестора. «Нужно дать возможность бизнесу прийти — и получить стратегического партнера, который сам в банке кредит [на развитие] возьмет», — сказал Алексей Логвиненко.

Де-юре Станислав Светлицкий по-прежнему является участником АО и «вполне может реализовывать свои права акционера при принятии решений участниками общества», говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

По его словам, суд может ограничить права такого акционера на участие в голосовании по некоторым вопросам. Однако тогда могут возникнуть «определенные трудности в стратегическом управлении акционерным обществом с учетом того, что мы говорим о мажоритарном акционере».

Напомним, в конце 2021 года между Станиславом Светлицким и администрацией Ростова возник корпоративный конфликт относительно контроля за управлением АО «Ростовводоканал». Тогда генеральным директором АО был назначен Дмитрий Кубрак, который считался ставленником Светлицкого. Администрация выступила против, выдвинув на эту должность Михаила Поркшеева. В итоге он сменил Дмитрия Кубрака после того, как в отношении того было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых злоупотреблениях.

Станислав Светлицкий лишился права распоряжаться своими акционерными долями в «Евразийском» и «Ростовводоканале» в связи с уголовным делом о хищении 7,7 млрд руб. в банке «Народный кредит» и «АМБ Банке». В октябре 2020 года Пролетарский районный суд Ростова признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 12 годам лишения свободы. Приговор также предусматривал изъятие имущества Станислава Светлицкого в доход государства в счет погашения ущерба от хищения банковских средств. В числе этого имущества — акции АО «Ростовводоканал» и АО «Евразийский».

Вадим Водолазов