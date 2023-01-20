В Ростове до конца января откроется два дилерских центра «Москвича»

Московский автомобильный завод «Москвич» откроет в Ростове-на-Дону два дилерских центра до конца января в рамках расширения дилерской сети, сообщает пресс-служба компании.

Приобрести автомобили в Ростове можно будет в салонах ААА Моторс и Fresh Auto. Партнеров завод выбирал исходя из наличия необходимой инфраструктуры для демонстрации, обслуживания и продажи электроавтомобилей. Всего в рамках расширения сети сбыта будет открыто более двух десятков салонов в десяти городах РФ.

Производство автомобилей марки «Москвич» началось на одноименном заводе в ноябре прошлого года. На производстве выпускают кроссоверы на базе китайского JAC. Пока доступны две модели: «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е». Производственная мощность завода – 50 тыс. единиц машин в год, в том числе, 10-20 тыс. – с электродвигателями.

Анастасия Назарова