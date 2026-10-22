Коллекторское агентство «ЭОС» отменило незаконную смену руководства

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 9 октября — генеральным директором компании вместо двух прежних стала числиться самозанятая Елена Малахова. Ранее она уже выступала директором или совладельцем восьми организаций, на сегодняшний день ликвидированных, пишет РБК. По словам представителя «ЭОС», женщина могла внести в систему поддельные документы, в том числе и доверенности, оформленные от имени участников агентства.