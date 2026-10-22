Коллекторское агентство «ЭОС» отменило незаконную смену руководства
Коллекторское агентство «ЭОС» (российская «дочка» немецкой EOS Group) восстановило в должности генеральных директоров компании Антона Дмитракова и Елену Завьялову, смещенных с постов в начале октября в результате мошеннической схемы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
Как следует из карточки на сайте по проверке контрагентов, 20 октября «ЭОС» отозвало все доверенности, ранее выданные некой Елене Малаховой. В сообщении указывается, что решение о ее назначении на пост генерального директора в компании не принимали.
Антона Дмитракова, занимавшего пост руководителя с 2015 года, а также Елену Завьялову, работавшую на аналогичной должности с 2022 года, переназначили 10 октября решением собрания, пишет РБК. С 19 октября они были официально восстановлены в должности, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 9 октября — генеральным директором компании вместо двух прежних стала числиться самозанятая Елена Малахова. Ранее она уже выступала директором или совладельцем восьми организаций, на сегодняшний день ликвидированных, пишет РБК. По словам представителя «ЭОС», женщина могла внести в систему поддельные документы, в том числе и доверенности, оформленные от имени участников агентства.
«ЭОС» — «дочка» немецкой EOS Group, которая специализируется на взыскании проблемной задолженности с 1974 года. Российская структура существует с 2007 года и считается одной из старейших коллекторских компаний страны. В 2024 году немецкая группа вела переговоры о продаже бизнеса в России. Потенциальными покупателями актива были структуры Газпромбанка, однако сделка не состоялась, писал РБК.