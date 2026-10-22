В Адыгее региональная выплата контрактникам увеличена до 2,6 млн рублей
Жители Адыгеи, заключающие контракт с Минобороны для участия в СВО, будут получать единовременную выплату из республиканского бюджета в сумме 2,6 млн руб., сообщает правительство республики. С октября 2025 года республиканская выплата в Адыгее составляла 2,2 млн руб.
После повышения единовременной выплаты от региона контрактник из Адыгеи будет получать 3,5 млн руб. с учетом федеральных и муниципальных средств. Для участников специальной военной операции и их семей в республике действуют различные меры поддержки, включая бесплатное предоставление земельных участков, налоговые льготы, единовременные выплаты на детей, льготное поступление в вузы, бесплатное посещение детских садов.
Меры поддержки участников и ветеранов СВО в Адыгее осуществляются с привлечением фонда «Защитники Отечества», собственных ресурсов республики и муниципалитетов, а также бизнеса и волонтерских организаций, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.