В Адыгее региональная выплата контрактникам увеличена до 2,6 млн рублей

После повышения единовременной выплаты от региона контрактник из Адыгеи будет получать 3,5 млн руб. с учетом федеральных и муниципальных средств. Для участников специальной военной операции и их семей в республике действуют различные меры поддержки, включая бесплатное предоставление земельных участков, налоговые льготы, единовременные выплаты на детей, льготное поступление в вузы, бесплатное посещение детских садов.