Путин назначил Дмитрия Ядрова главой Минтранса
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой Минтранса Дмитрия Ядрова. Документ опубликован на портале правовых актов.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Предыдущего главу Минтранса Андрея Никитина назначили вице-премьером. Дмитрий Ядров до перехода в Минтранс возглавлял Росавиацию. Как выяснил «Ъ», новым главой Росавиации может стать Андрей Потемкин.