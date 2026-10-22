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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Власть

Путин назначил Дмитрия Ядрова главой Минтранса

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой Минтранса Дмитрия Ядрова. Документ опубликован на портале правовых актов.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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19 октября премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Предыдущего главу Минтранса Андрея Никитина назначили вице-премьером. Дмитрий Ядров до перехода в Минтранс возглавлял Росавиацию. Как выяснил «Ъ», новым главой Росавиации может стать Андрей Потемкин.
Подробности — в материале «Ъ» «Авиации подбирают первого пилота».
Минтранс
Владимир Путин
Транспорт