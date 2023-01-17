Красинскую СЭС мощностью 60 МВт построят в Калмыкии до конца 2023 года

Компания «Юнигрин Энерджи» в 2023 году завершит строительство Красинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 60 МВт в Лаганском районе Калмыкии, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе компании.

Новая станция появится вблизи села Улан-Хол. Прогнозная годовая выработка СЭС составит порядка 99,5 млн кВт*ч. Инвестор не уточнил объем инвестиций в проект, но пояснил, что планируется привлекать кредитное финансирование. В 2024 году в том же районе будет построена еще одна станция — Лаганская, проектная мощность которой также составит 60 МВт.

«С 2023 года возврат инвестиций по таким проектам обеспечивается за счёт продажи электроэнергии по одноставочной цене. Реализация проектов создаёт новые высокотехнологичные рабочие места, усиливает энергетическую инфраструктуру региона, а также обеспечивает увеличение налоговых поступлений как в региональный, так и в федеральный бюджеты», — прокомментировали в пресс-службе компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юнигрин Энерджи» основана в 2020 году в Москве. Компания специализируется на производстве аккумуляторов и батарей. Имеет восемь дочерних предприятий. Бенефициаром выступает Михаил Сиволдаев, который также является совладельцем чувашской ООО «Хевел».

Анастасия Назарова