Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов продолжит службу в зоне СВО

Экс-глава администрации Краснодара Евгений Первышов (на фото третий слева в первом ряду) продлит контракт на военную службу в зоне проведения специальной военной операции, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Турчака Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«Остается в зоне СВО и наш коллега по Госдуме Евгений Первышов. Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой – недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта», — написал Андрей Турчак.

Наряду с Первышовым в зоне СВО останутся и депутаты Госдумы Сергей Сокол и Олег Голиков. По словам зампредседателя Совета Федерации, они прошли подготовку в Ростовской области и теперь вместе служат в БАРС «Каскад».

Напомним, Евгений Первышов отправился проходить службу по контракту в зону СВО в октябре 2022 года. Бывший мэр кубанской столицы пошел служить добровольцем.

Анастасия Назарова