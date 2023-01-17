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«Известия»: Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году не состоится

Организаторы Российского инвестиционного форума в Сочи не планируют проводить мероприятие в 2023 году, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в компании Росконгресс (оператор форума), а также на собеседников в бизнес-сообществе. Форум отменяется четвертый раз подряд, с 2020 по 2022 год мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.

Официальных сообщений об отмене Российского инвестиционного форума нет, однако организации, которые ранее традиционно принимали участие в мероприятии, сейчас не располагают информацией о его проведении. Форум обычно проводится в феврале на площадке главного медиацентра Олимпийского парка Сочи, программа форума была известна в декабре, но сейчас такие данные не публикуются, заявки на аккредитацию не принимаются. В календаре мероприятий компании Росконгресс на 2023 год Российский инвестиционный форум в Сочи не упоминается.

Анна Перова, Краснодар

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